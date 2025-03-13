القاهرة 12 مارس 2025 (شينخوا) شكلت النتائج الإيجابية لمفاوضات جدة بين الجانبين الأمريكي والأوكراني “اختراقا كبيرا” نحو إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية المتواصلة منذ فبراير 2022.
واستضافت مدينة جدة السعودية على ساحل البحر الأحمر جلسة مباحثات دامت أكثر من 8 ساعات أمس (الثلاثاء) بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا، التي أعلنت استعدادها لقبول اقتراح أمريكي بوقف فوري ومؤقت لإطلاق النار مع روسيا لمدة 30 يوما قابلة للتمديد، مع “البدء فورا في المفاوضات من أجل التوصل إلى سلام دائم”.
ومثل الجانب الأمريكي في جلسة المباحثات وزير الخارجية ماركو روبيو، ومستشار الأمن القومي مايكل والتز، فيما مثل الجانب الأوكراني مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، ووزير الخارجية أندري سيبها، ووزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف.
وجاءت المباحثات الأمريكية الأوكرانية في جدة بعد نحو ثلاثة أسابيع من المباحثات الأمريكية الروسية في الرياض، والتي اتفق خلالها الطرفان على تطبيع العلاقات بين موسكو وواشنطن وبدء العمل على إنهاء أزمة أوكرانيا، وذلك تمهيدا لقمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب في السعودية لاحقا.
— اختراق كبير
وقال الدكتور مختار غباشي الأمين العام لمركز الفارابي للدراسات السياسية بالقاهرة، إن نتائج المباحثات الأمريكية الأوكرانية في السعودية إيجابية ومبشرة، حيث استجابت أوكرانيا للمقترحات الأمريكية بوقف إطلاق النار على خط المواجهة مع روسيا لمدة 30 يوما.
وأضاف غباشي لوكالة أنباء ((شينخوا))، أن ما تم التوافق عليه خلال مباحثات جدة مؤشر مهم، والكرة الآن في الملعب الروسي، قبل أن يتساءل “هل سيستجيب الروس إلى الرؤية الأمريكية في هذا الشأن؟”
وأشار إلى أن هناك مكاسب جيوسياسية سوف تجنيها روسيا في حال الموافقة على وقف الحرب ضد أوكرانيا.
وتابع أنه من الواضح أن أوكرانيا تريد إرضاء الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أو بآخر، لذلك استجابت للمطالب الأمريكية، ما دفع واشنطن في ختام مفاوضات جدة إلى الإعلان عن استئناف تقديم المساعدة الأمنية لأوكرانيا ورفع التجميد عن تبادل المعلومات الاستخباراتية.
وأردف أنه لا شك أن “نتائج المباحثات تمثل اختراقا كبيرا نحو إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، والأمر الآن يتوقف على الروس”.
بدوره، اعتبر الدكتور أحمد خليل أستاذ العلاقات الدولية والإعلام في كليات التقنية العليا بدولة الإمارات، أن المباحثات الأمريكية الأوكرانية في جدة “خطوة استراتيجية مهمة تعكس اهتمام الولايات المتحدة بتحقيق تسوية سلمية للأزمة” الروسية الأوكرانية.
وأضاف خليل لـ((شينخوا)) أن الاتفاق الأمريكي الأوكراني على وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما مؤشر إيجابي خاصة إذا قبلت روسيا بذلك، قبل أن يتابع أن هذه الخطوة تعكس رغبة الأطراف في الحوار وتخفيف التوترات.
وشاطره الرأى الكاتب السعودي خالد المعينا بقوله إن مباحثات جدة إيجابية ومثمرة، وتمهد الطريق لنتائج أفضل نحو السلام بين روسيا وأوكرانيا.
لكن السفير عزت سعد مدير المجلس المصري للشؤون الخارجية قال إنه “يصعب تقييم هذه المباحثات طالما لا يوجد موقف روسي واضح” إزاء نتائج هذه المفاوضات.