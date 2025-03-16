حصلت جامعة الأمير سلطان على براءة اختراع من الهيئة السعودية للملكية الفكرية، تحت عنوان «نظام شامل لتوثيق وحفظ حقوق منتجي الوسائط الرقمية المتعددة» في إنجاز نوعي يعكس تفوق الجامعة في مجال البحث العلمي والتقني.
ويرتكز النظام على إضافة وتوثيق علامات مائية مشفرة داخل الملفات الرقمية مثل الصور، والفيديوهات، والمقاطع الصوتية، مما يتيح حماية الملكية الفكرية من القرصنة أو الاستخدام غير القانوني. كما يعتمد النظام على خوارزميات متقدمة في التشفير والأمان الرقمي، مثل SHA-256وHMAC؛ لضمان أن جميع المنتجات الرقمية تحمل هوية فريدة يمكن التحقق منها بسهولة عند الحاجة.ويمثل هذا الابتكار نقلة نوعية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية الرقمية، حيث يستخدم تقنية البلوكشين لضمان عدم إمكانية التلاعب بالملفات الموثقة، مما يعزز موثوقية النظام. كما يعتمد على تقنيات التعلم العميق والذكاء الاصطناعي لتحليل الملفات الرقمية وتحديد أي محاولات تعديل غير مصرح بها. إضافة إلى ذلك، يوفر النظام منصة إلكترونية تفاعلية (Digital Showrooms) تتيح للمبدعين عرض وتسويق أعمالهم الرقمية بطريقة آمنة، مع إمكانية منح تصاريح استخدام أو بيع الحقوق بشكل قانوني وموثوق.
ويمثل هذا الاختراع إضافة جوهرية لمساعي جامعة الأمير سلطان في تعزيز دورها كمؤسسة أكاديمية مبتكرة، تساهم في تطوير تقنيات متقدمة تدعم الاقتصاد الرقمي، وتتوافق مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تمكين الابتكار وتعزيز بيئة البحث العلمي مع تزايد الحاجة إلى حماية المحتوى الرقمي في عصر المعلوماتية، والإسهام في إيجاد حلول مبتكرة تلبي احتياجات المجتمع الرقمي الحديث.