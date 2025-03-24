الرياض 24 رمضان واس+الوكاد
أصدر المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة مؤخرًا، ورقة علمية في المجلة العلمية “Life” ذات تصنيف (Q1)، سلطت الضوء على دور تقنية الإكثار الدقيق في إنتاج المركبات الحيوية من رمان بيدة.
ويجسد البحث توجه المركز نحو الابتكار في التقنيات الزراعية، إذ يركز على دراسة الخصائص الكيميائية والمركبات الفعالة في رمان بيدة ودورها في مكافحة الكائنات الممرضة، والحد من انتشار الخلايا السرطانية.
واستعرض البحث الذي جاء بعنوان:“Bidah Pomegranate Landrace: Chemical Composition, Antioxidant, Antibacterial, and Anticancer Activity”، إمكانات تقنية زراعة الأنسجة النباتية في مضاعفة الإنتاج الزراعي وتعزيز استدامته، بما يتماشى مع الخطة الوطنية للتقنية الحيوية، ويدعم توجهات المركز في تطوير حلول زراعية مبتكرة قائمة على التقنيات الحيوية الحديثة.
وأظهرت نتائج البحث أن رمان بيدة يتميز باحتوائه على مركبات نشطة بيولوجيًا ذات تأثيرات قوية مضادة للأكسدة، والبكتيريا، والخلايا السرطانية، مما يعزز إمكاناته، كخيار واعد في التطبيقات الطبية والصيدلانية.
ويبرهن هذا الاكتشاف على دور المركز في الربط بين البحث العلمي والتطبيقات العملية، من خلال تطوير حلول مبتكرة تسهم في استدامة الموارد الزراعية وتعزيز الإنتاج بكفاءة عالية.
ويعكس هذا الإنجاز؛ التزام مركز استدامةبدعم الأبحاث التطبيقية، التي توفر حلولًا زراعية متقدمة تواكب التطورات العلمية وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي واستدامة الإنتاج الزراعي، وللاطلاع على الورقة البحثية الدخول على الرابط: https://doi.org/10.3390/life15030489.