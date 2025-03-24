الجزائر 22 مارس 2025 (شينخوا) انطلاقا من الصداقة والالتزام بحماية البيئة بين الجزائر والصين، تم اليوم (السبت) غرس أكثر من 500 شجرة زيتون في حديقة “دنيا بارك” بالعاصمة الجزائر.
وجرت هذه المبادرة بحضور سفير الصين لدى الجزائر دونغ قوانغ لي، ووالي العاصمة محمد عبد النور رابحي، ورئيس جمعية الصداقة الجزائرية الصينية إسماعيل دبش.
وترمز شجرة الزيتون، التي اختيرت لصمودها وطول عمرها، إلى السلام والقوة والمثابرة.
وأكد المنظمون أن هذه المبادرة لا تعكس فقط صمود الطبيعة، بل تعكس أيضا الروابط التاريخية الراسخة بين الجزائر والصين.
وصرح والي العاصمة أن الحملة تتماشى مع رؤية الرئيس عبد المجيد تبون، للتنمية المستدامة والمساحات الخضراء الحضرية.
وقال رابحي “يجب أن نهتم ببيئتنا، ليس فقط من أجل أنفسنا، بل من أجل الأجيال القادمة”، مؤكدا على أهمية العمل الجماعي في بناء مستقبل أكثر اخضرارا.
ونوه السفير الصيني بالمبادرة، معتبرا إياها دليلا على التعاون الجزائري الصيني القائم على الاحترام المتبادل والمسؤولية المشتركة.
وقال السفير دونغ، “إن المبادرة تمثل التزامنا المشترك بمستقبل مستدام وواجبنا في حماية كوكب الأرض من أجل الأجيال القادمة”، مؤكدا دعم الصين لجهود الجزائر في مجال البيئة.
من جانبه، قال رئيس جمعية الصداقة الجزائرية الصينية، إن حملة غرس الأشجار انعكاس للعلاقة الراسخة بين البلدين.
وتابع “أن هذه المبادرة لا تعزز الحفاظ على البيئة فحسب، بل تعزز أيضا روابطنا”.
ويعد هذا الحدث جزءا من تقليد ممتد لـ15 عاما، ويساهم في الجهود طويلة الأمد لمكافحة تغير المناخ والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي مع توسيع المساحات الخضراء.
كما أنه يمثل خطوة إيجابيةإلى الأمام في العلاقات الثنائية بين الجزائر والصين، وتعزز رؤيتهما المشتركة لمستقبل مستدام ومزدهر