فقدت سوق الأسهم السعودية نحو نصف تريليون ريال من قيمتها السوقية خلال تعاملات اليوم الأحد؛ وكان الجزء الأكبر من الخسائر لسهم شركة أرامكو، التي تراجعت قيمتها السوقية بنحو 340 مليار ريال.
في مطلع التعاملات الأسبوعية، انخفض مؤشر “تاسي” 6.1%، في أكبر تراجع منذ مايو 2020؛ مقتفيا أثر انهيار مؤشرات الأسواق العالمية نهاية الأسبوع الماضي، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرض رسوم جمركية على عدد من الشركاء التجاريين.
كما استهلت مؤشرات الأسهم الخليجية وبورصتي مصر والأردن تعاملات الأسبوع على خسائر جماعية.
وسجلت عدة شركات سعودية أدنى مستويات منذ الإدراج، منها ريدان، وسماسكو، والخليجية العامة، وهرفي، والسيف غاليري، ودراية المالية، والمطاحن الأولى، والنهدي، والحفر العربية، وأديس.
قاد سهم أرامكو الضغط على حركة السوق، بعد تراجعه 6.2%. جاء بعد ذلك أسهم مصرف الراجحي وأكواباور، وكذلك البنك الأهلي، بتراجعات تراوحت ما بين 5 و6%.
وبعد نصف ساعة من بداية التعاملات، بلغت السيولة المتداولة نحو 2.2 مليار ريال، وبأحجام تداول بلغت 130 مليون سهم. تركزت هذه السيولة على أسهم (الراجحي، أرامكو، إس تي سي).
على المستوى الخليجي، سجلت بورصة الكويت تراجعا بلغ 6.6%، وهبط مؤشر بورصة قطر 5.5%، وهما أكبر انخفاضين منذ مارس 2020.
نقلا عن الاقتصادية السعودية 6فبراير 2025