بروكسل 6 أبريل 2025 (شينخوا) أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين هنا يوم الأحد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بالتفاوض بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية ولكنه على استعداد للدفاع عن مصالحه من خلال “إجراءات مضادة متناسبة” إذا لزم الأمر.
وقالت فون دير لاين إن الرسوم الجمركية تمثل “نقطة تحول رئيسية” بالنسبة للولايات المتحدة، وذلك وفقا لما ورد في بيان صادر عن المفوضية الأوروبية عقب مكالمة هاتفية أجرتها مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وذكر البيان أن “رئيسة المفوضية أعربت عن قلقها العميق إزاء الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس ترامب في 2 أبريل والضرر الذي تشكله على جميع الدول – سواء من خلال آثارها المباشرة وغير المباشرة، بما في ذلك على أفقر دول العالم”.
فقد أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عن فرض رسوم جمركية بنسبة 20 في المائة على واردات الاتحاد الأوروبي، ما أثار قلقا وردود فعل رافضة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.■