روكسل 9 أبريل 2025 (شينخوا) كشفت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء عن خطة عمل قارة الذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تبسيط لوائح الذكاء الاصطناعي وتسريع تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، كجزء من الجهود المبذولة لضمان بقاء الاتحاد الأوروبي منافسا في سباق الذكاء الاصطناعي العالمي.
وقالت هينا فيركونن، نائبة الرئيس التنفيذي لسيادة التكنولوجيا والأمن والديمقراطية في المفوضية، إن الخطة تركز على تقليص الأعباء التنظيمية وضمان أن يكون تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي بسيطا وملائما للابتكار.
ولطالما وضع الاتحاد الأوروبي إطاره التنظيمي الرقمي كمعيار عالمي للحوكمة. ومع ذلك، فقد أثارت رقابته الصارمة– لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعي– انتقادات شركات التكنولوجيا الكبرى، التي تجادل بأن التنظيم المفرط يمكن أن يقمع الابتكار ويعيق النمو الصناعي.
وعلى النحو المبين في الخطة، سيعطي الاتحاد الأوروبي الأولوية لتطوير بيانات الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة على نطاق واسع. وتشمل التدابير الرئيسية تحسين الوصول إلى البيانات عالية الجودة، والنهوض بتطوير الخوارزميات، وتشجيع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاستراتيجية، وتعزيز التعليم والتدريب على المهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وأشار بيان المفوضية إلى إنشاء 13 مصنعا للذكاء الاصطناعي بالفعل في جميع أنحاء أوروبا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي يخطط لدعم إنشاء مصانع الذكاء الاصطناعي العملاقة، وهي منشآت ضخمة مجهزة بحوالي 100 ألف من رقائق الذكاء الاصطناعي وتفوق قدرة المصانع القائمة 4 مرات.