أعلن خلال لقاء أعمال مشترك بالعاصمة المصرية القاهرة عن حزمة من الإجراءات والمبادرات لدعم التعاون الاقتصادي بين البلدين، من أبرزها إنشاء صندوق عقاري مصري سعودي، وإدارة خاصة لمتابعة المشرعات والاستثمارات السعودية بمصر وبنك للفرص الاستثمارية بقطاع السياحة في مصر.
جاء ذلك خلال حفل استقبال لوفد اتحاد الغرف السعودية أمس (السبت) بقصر عابدين ، بمشاركة 9 وزراء مصريين ومحافظ القاهرة ومسؤولين كبار بالحكومة المصرية وعدد من المستثمرين من البلدي
وفي مستهل اللقاء قال نائب رئيس مجلس الوزراء المصري لشؤون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار أن فخامة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وجه بتذليل كافة المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية، وأن بلاده أقرت تشريعات وإصلاحات ساهمت في تحسين البيئة الاستثمارية
فيما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير أن مصر تولي اهتماما كبيرا بالتنمية الصناعية وتهيئة البيئة للمستثمرين السعوديين وأن رؤية البلدين تفتح آفاق للشراكة في قطاعات الطاقة والصناعة واللوجستيات والتكنولوجيا.
بدوره أكد رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي أن الاتحاد مستمر بدفع عجلة الشراكة الاقتصادية السعودية المصرية، داعياً المستثمرين للاستفادة من فرص الاستثمار المتاحة بالبلدين.
جهته دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري بندر بن محمد العامري لتحويل الفرص لشراكات ومشاريع ملموسة، مؤكداً أن الجانب المصري متعاون وحريص على تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار
من جانبه قال سفير المملكة لدى مصر صالح الحصيني أن اتفاقية حماية الاستثمارات بين البلدين أنجزت بوقت قياسي، وأن هيكلة العلاقات السعودية المصرية تم تطويرها بإنشاء مجلس تنسيق أعلى، مشيراً إلى أن مستقبل البيئة الاستثمارية مستقر بمصر.
فيما قال وزير السياحة والآثار المصري شريف فتحي أن مصر تعد الدولة الأولى من حيث التنوع السياحي بالعالم وتتوافر بها فرص استثمارية كبيرة، موضحاً أنهم يعملون على إنشاء بنك للفرص الاستثمارية بالقطاع السياحي بمصر.
إلى ذلك قال محافظ البنك المصري حسن عبدالله أن الاحتياطي النقدي لمصر وصل إلى 47 مليار دولار وأن التضخم انخفض إلى 13% والوضع الاقتصادي الكلي مستقر، مشيراً إلى قوة الجهاز المصرفي والقدرة على تقديم أسعار تنافسية لودائع المستثمرين السعوديين.
بدوره كشف وزير الإسكان المصري المهندس شريف الشربيني عن عزمهم إنشاء صندوق عقاري مصري سعودي يضم محفظة من الأراضي وتأسيس إدارة خاصة لمتابعة المشرعات السعودية بمصر لضمان نجاحها، وتذليل التحديات التي تواجه المطورين العقاريين السعوديين.