بكين 21 أبريل 2025 (شينخوا) عقد الملتقى السعودي الصيني لتعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي في التعليم العالي أعماله في بكين اليوم الاثنين، برعاية مشتركة من وزارة التعليم السعودية ومركز التبادل الدولي للتعليم اللغوي التابع لوزارة التربية والتعليم الصينية، بحضور مسؤولين من إدارات التعليم الصينية والسعودية وممثلي الجامعات من كلا البلدين.
وقال يوي يون فنغ مدير مركز التبادل الدولي للتعليم اللغوي التابع لوزارة التربية والتعليم الصينية في كلمة ألقاها خلال الملتقى إن التعاون الشامل بين المركز ووزارة التعليم السعودية بدأ منذ عام 2022، حيث حقق نتائج بارزة في تعليم اللغة الصينية في السعودية خلال فترة زمنية قصيرة نسبيا، ما يعد واحدا من أبرز إنجازات التعاون التعليمي بين البلدين، معربا عن استعداد المركز لمواصلة التعاون مع السعودية في تطوير تعليم اللغة الصينية عبر طرق متعددة.
من جهته، سلّط يوسف البنيان وزير التعليم السعودي الضوء على دور التعليم والثقافة في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرا إلى النتائج المثمرة التي تحققت في تعليم اللغة الصينية في السعودية خلال السنوات الأخيرة.
وأكد البنيان على أهمية تعزيز التعاون التعليمي في مختلف النواحي بين البلدين على غرار البحث العلمي المشترك وتعزيز التبادلات بين المعلمين والطلاب في الصين والسعودية من خلال برامج طويلة وقصيرة المدى، ولا سيما زيادة عدد الطلبة الصينيين الدارسين في السعودية للاستفادة من برنامج المنح الدراسية المقدمة من الحكومة السعودية.
وبعد ذلك، ألقى مسؤولو تسع جامعات صينية كلمات استعرضوا فيها مزايا وخصائص جامعاتهم إضافة إلى الأسس والمجالات المحتملة للمزيد من التعاون مع الجامعات السعودية.
وعلى هامش الملتقى، أقيم حفل توقيع لاتفاقية التعاون بشأن موارد تعليم اللغة الصينية للمدارس المتوسطة السعودية.