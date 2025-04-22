بكين 22 أبريل 2025 (شينخوا) أصبحت الصين أول دولة غير أوروبية تنجح في نشر ودمج الخدمات اللازمة لإنشاء عقدة لمرصد مصفوفة الكيلومتر المربع في مرحلته الأولية، ما يمثل علامة فارقة في التعاون الفلكي الدولي.
وذكرت صحيفة تشاينا ساينس ديلي يوم الاثنين المنصرم أن العقدة الصينية، التي بناها مرصد شانغهاي الفلكي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، اجتازت اختبار التكامل الذي نظمه مقر مرصد مصفوفة الكيلومتر المربع، لتنضم الصين بذلك إلى إسبانيا وسويسرا والسويد والمملكة المتحدة في الشبكة العالمية.
ويعتبر مرصد مصفوفة الكيلومتر المربع الجيل المقبل من مصفوفة تلسكوب راديوي عملاق قيد الإنشاء. وبمجرد اكتماله، سيكون أكبر مصفوفة تلسكوب راديوي في العالم لاستكشاف أصول الكون وتطوره.
وأشاد فيليب دايموند، المدير العام لمرصد مصفوفة الكيلومتر المربع، بالتقدم المحرز باعتباره علامة فارقة مهمة في تطوير الصين لمرصد مصفوفة الكيلومتر المربع.
وتستخدم العقدة الصينية بنية سحابية مبتكرة قائمة على الحوسبة السحابية، ما يعزز كفاءة استخدام الموارد بأكثر من 35 في المائة مقارنة بنماذج الحوسبة التقليدية، مع تمكين قدرات نقل البيانات عبر القارات.
ويستعد مرصد مصفوفة الكيلومتر المربع لكشف أسرار الكون، مع إمكانية تقديم أدلة على المادة المظلمة والطاقة المظلمة وموجات الجاذبية