القاهرة 29 أبريل 2025 (شينخوا) وضعت شركة ((شين فينغ – مصر)) الصينية حجر الأساس لبناء مجمع للصناعات المعدنية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة شرق القاهرة.
وقال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين في كلمته خلال حفل وضع حجر الأساس أمس (الاثنين) إن مجمع شين فينغ للصناعات المعدنية أحد أهم وأكبر المشروعات الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وأشار المسؤول المصري إلى أن المشروع ذو أهمية خاصة لتوطين صناعة السيارات والأجهزة المنزلية.
بدوره، اعتبر رئيس شركة ((شين فينغ – مصر)) تيان هاي كوي أن هذا المجمع الصناعي مهم لمجموعة شين فينغ للاستجابة بنشاط لمبادرة الحزام والطريق والتنمية الدولية العميقة، بحسب بيان للشركة حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه.
وأوضح أن المشروع يركز على ثلاثة مجالات رئيسية، هي الأجهزة المنزلية، والسيارات، والآلات الهندسية، ويستهدف أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وحتى الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وأضاف أن المجمع سينتج بشكل أساسي أجزاء السيارات والنقل والأجزاء الصناعية القياسية والأجزاء الصناعية غير القياسية.
ووفق تيان، يضم المجمع تسعة مصانع، وورشة لمعالجة النفايات الصلبة، ومركزا للبحث والتطوير والتدريب.
ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، على مدى خمس سنوات.
وسيوفر المجمع الصناعي 8000 فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى دفع تطوير سلاسل الصناعة الأولية والنهائية، ومساعدة عملية تحديث الصناعة في مصر.