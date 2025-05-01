وفقا ل صحيفة الاقتصادية فقد اريك ترمب، نجل الرئيس الأمريكي، أن عمليات ما قبل الإنشاء في برج “ترمب جدة” بدأت، واصفا البرج بأنه سيكون الأفخم في المدينة والعالم بتكلفة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات.
وقال إريك في مقابلة مع “الاقتصادية” خلال فعاليات تدشين برج “ترمب إنترناشيونال” في دبي: “برج ترمب جدة مذهل للغاية… هو أفخم المباني في العالم. بدأنا العمل عليه للتو. الخطط جاهزة، وبدأنا أعمال ما قبل الإنشاء. سيكون أجمل مبنى في جدة، و أحد المباني التي نفخر بها كثيرا كعائلة”.
يصل ارتفاع برج “ترمب جدة” إلى 200 متر، ويتألف من 47 طابقا، تضم 350 وحدة سكنية متنوعة بين شقق فاخرة ووحدات بنتهاوس، إضافة إلى نادي ترمب الخاص “ذا ترمب” ومراكز اجتماعات.
يجرى تنفيذ المشروع بالشراكة بين منظمة ترمب وشركة “دار جلوبال” للتطوير العقاري، المُدرجة في بورصة لندن، وهي من الشركات العالمية في مجال العقارات الفاخرة، ومن المنتظر الانتهاء من المشروع في 2029.
كان زياد الشعار، الرئيس التنفيذي في شركة “دار جلوبال”، قد كشف في ديسمبر الماضي عن أن قيمة المشروع تبلغ ملياري ريال.
وذكر نجل الرئيس الأمريكي عبر منصة “إكس” في أعقاب تدشين المشروع في ديسمبر الماضي أن البرج، الذي يقع في منطقة استثنائية على برج جدة، سيكون واحدا من المباني الأكثر فخامة في العالم.
حول برج “ترمب إنترناشيونال”، قال إريك إنه “سيكون أفضل مبنى في دبي، وأفضل فندق أيضا. سنعيد تعريف المعايير، وأنا أحب فعل ذلك هنا”. وكشف إريك عن مشروع التطوير في دبي، البالغة قيمته مليار دولار، وقال إنه منفتح على المدفوعات بالعملات الرقمية للوحدات في برج ترمب.
يتألف برج وفندق “ترمب إنترناشيونال” من 80 طابقا في شارع الشيخ زايد في دبي، حيث يضم وحدات سكنية فاخرة ومسابح خاصة، إضافة إلى “ذا ترمب”، وهو ناد خاص بعضوية حصرية. يتمتع المشروع بإطلالة على برج خليفة والخليج، وهو مستوحى من “برج ترمب” في نيويورك.