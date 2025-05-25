وفقا ل صحيفة الاقتصادية اليو 25 مايو دفعت مجموعة “روشن” العقارية، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، نسبة الموظفات في الشركة إلى 32%، منها 47% يشغلن مناصب قيادية أو إدارية، بحسب ما ذكرته لـ”الاقتصادية” جيهان الحداوي مديرة العلاقات العامة والإعلام في المجموعة.
وقالت على هامش “قمة فورتشن الدولية للنساء الأكثر قوة 2025” في الرياض، “إن هناك عددا من البرامج طُورت لدعم المرأة مهنيا، من أبرزها برنامج “عودة”، وهو مخصص للمنقطعات عن سوق العمل لفترة، ويهدف إلى تأهيلهن للعودة بثقة وكفاءة من خلال تدريب وتطوير مهني شامل”.
وشاركت المجموعة في مبادرات توعوية ومجتمعية متعددة، منها التعاون مع جمعية زهرة ضمن الحملة الوطنية للتوعية بأهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي، ورعاية الفريق النسائي لنادي الاتحاد السعودي لكرة القدم، تأكيدا على دعمها لتمكين المرأة في جميع ميادين الحياة.
مجموعة روشن شريك في قمة “Fortune – Most Powerful Women” التي عُقدت لأول مرة في الشرق الأوسط في مدينة الرياض في 20 و21 مايو، حيث شارك منسوبو المجموعة في جلسات حوارية، إضافة إلى حضور عدد من الاجتماعات واللقاءات، حيث تم تسليط الضوء على المبادرات المقدمة لتمكين المرأة وتعزيز دورها القيادي في سوق العملومن أبرز أعمال مجموعة روشن مجتمع “سدرة”، و “وارفة” في الرياض، و “العروس” و “مرافي” في جدة، و “الدانة” في الظهران، إضافة إلى مجتمع المنار في مكة المكرمة.