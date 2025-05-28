دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—عقّب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، على الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في موسم الحج 2025 والسبل التي تتخذها لتنظيم ورعاية شؤون الحجاج.
جاء ذلك في تدوينة للوزير الإيراني على صفحته بمنصة إكس (تويتر سابقا) ونقلتها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية حيث قال: “إيران تدين بكل وضوح اي محاولة تستهدف وحدة المسلمين، ولاسيما خلال الاجواء الروحانية التي تسود موسم الحج..”
وتابع: “نحن مصمّمون بان لا نسمح لاحد ان يلحق الضرر بعلاقاتنا الاخوية مع جيراننا، بما في ذلك مسار العلاقات الاخذة بالتقدم مع السعودية”.
وأضاف: “إيران تثمّن جهود ادارة الحج الفاعلة والجيدة في هذا العام؛ كما نحيي وندعو بالخير للحكومة والشعب السعوديين على استضافة زوار بيت الله الحرام، مع تطلعاتنا لهم بالموفقية والرقي في مواصلة هذا المسار”، وفقا لما نقلته الوكالة الإيرانية.