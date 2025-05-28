دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—حددت المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية، الأربعاء الموافق الـ28 من مايو/ أيار، غرة شهر ذي الحجة (بالتقويم الهجري) وعليه يكون موعد الوقوف بجبل عرفة الخميس، ويكون يوم الجمعة أول أيام عيد الأضحى 2025، الموافق 6 يونيو/حزيران.
وجاء إعلان المحكمة العليا بعد دعوتها لتحري رؤية هلال ذي الحجة، مساء الثلاثاء، الموافق 29 مايو/ أيار.
وينطبق إعلان المحكمة العليا السعودية مع التوقعات الفلكية، حيث سبق وأعلن مركز الفلك الدولي، في بيان الأحد: “من المتوقع أن يكون الأربعاء الموافق 28 مايو/ أيار، غرة شهر ذي الحجة، وأن يكون الجمعة الموافق 6 يونيو، أول أيام عيد الأضحى في معظم الدول الإسلامية”.
وكان مركز الفلك قد ارفق خريطة تبين مدى إمكانية رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الثلاثاء الموافق الـ27 من مايو من جميع مناطق العالم، قائلا: “ستتحرى دول العالم الإسلامي هلال شهر ذي الحجة 1446 هـ يوم الثلاثاء 27 مايو 2025م، ورؤية الهلال في ذلك اليوم ممكنة باستخدام التلسكوب من وسط وغرب آسيا ومعظم أفريقيا وأوروبا، وهي ممكنة بالعين المجردة من أجزاء واسعة من القارتين الأمريكيتين، وحيث أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من العالم الإسلامي يوم الثلاثاء، فمن المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 28 مايو غرة شهر ذي الحجة، وأن يكون يوم الجمعة 06 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم دول العالم الإسلامي”.