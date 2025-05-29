الرياض 28 مايو 2025 (شينخوا) ثمنت المملكة العربية السعودية اليوم (الأربعاء) إعلان الصين إعفاء المواطنين السعوديين من تأشيرة الدخول.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية عبر حسابها على منصة ((إكس)) أن هذه الخطوة ستسهم في تشجيع الزيارات المتبادلة وتعميق روابط الصداقة بين شعبي البلدين الصديقين.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ اليوم إن الصين ستبدأ تجريب سياسة تمنح حاملي جوازات السفر العادية من السعودية وسلطنة عُمان والكويت والبحرين دخولا بدون تأشيرات إلى الصين والمكوث بها لمدة تصل إلى 30 يوما، وذلك في الفترة من 9 يونيو 2025 حتى 8 يونيو 2026.
وفي مؤتمر صحفي يومي، أوضحت ماو تفاصيل بشأن إعلان الصين حديثا عن سياسة الإعفاء من التأشيرة من جانب واحد لدول الخليج الأربع سالفة الذكر،على أساس تجريبي.
وقالت إن مواطني هذه الدول الأربع المسافرين إلى الصين بغرض الأعمال أو السياحة أو زيارة أقارب أو أصدقاء أو التبادلات أو العبور لمدة تصل إلى 30 يوما، لن يُطلب منهم الحصول على تأشيرة للدخول.
وتابعت ماو قائلة “بإضافة الدول سالفة الذكر إلى الإمارات وقطر اللتين طبقتا سياسات متبادلة للإعفاء من التأشيرات مع الصين منذ عام 2018، تمنح الصين الآن معاملة الإعفاء من التأشيرات لجميع دول مجلس التعاون الخليجي. نرحب بمزيد من الأصدقاء من دول مجلس التعاون الخليجي للقيام برحلة ارتجالية إلى الصين”.