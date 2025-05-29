وفقا ل صحيفة الاقتصادية اليوم 29 مايو 2025م فقد كثف كل من السعودية وهونج كونج الجهود لتعزيز نشاط التداول، في وقت تتراجع التدفقات المالية إلى صناديق المؤشرات المتداولة في السوقين، تزامنا مع عدم تنفيذ عمليات إدراج متبادلة جديدة
من المقرر أن يلقي الرئيسان التنفيذيان لبورصتي “تداول” و”هونج كونج”محمد الرميح وبوني تشان، كلمة في “منتدى أسواق رأس المال المشترك” في هونج كونج اليوم الخميس، وسيتحدث أيضا كل من وزير المالية في المدينة بول تشان، ورئيسة هيئة الأوراق المالية والعقود الآجلة جوليا ليونغ.
شهدت الرياض وهونغ كونغ توطيدا للعلاقات في السنوات الأخيرة، إذ تسعى المدينة الآسيوية إلى جذب العائلات الخليجية وتنويع قاعدة المستثمرين. في المقابل عملت السعودية على جذب المستثمرين الصينيين، وزيادة ملكية الأجانب والسيولة في الأسهم المتداولة، في إطار رؤية 2030.
صندوق سعودي للسندات يبدأ التداول في هونج كونج
سيبدأ تداول صندوق مؤشرات يتتبع السندات التي أصدرتها الحكومة السعودية في هونج كونج اليوم الخميس. حيث يعد هذا أحدث الإضافات إلى سلسلة من صناديق المؤشرات التي تتبع الأسهم السعودية والصينية، والتي تم إدراجها في هونج كونج وشنتشن وشنجهاي والرياض منذ 2023، على الرغم من أن أحجام التداول والتدفقات لا تزال ضئيلة.
المحللة في “بلومبرغ إنتليجنس” ريبيكا سين رأت أن “هناك طلبا طبيعيا محدودا على هذه المنتجات، رغم أدائها القوي، إذ يبدو أن معظم الأصول المدارة جاءت في البداية من مستثمرين مؤسسين مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وهيئة النقد في هونغ كونغ”
كانت بورصة هونج كونج أعلنت في أكتوبر نيتها افتتاح مكتب لها في العاصمة السعودية في 2025، ضمن مساعيها لتعزيز “الترابط الأكبر بين الصين والخليج”، وفق بيان رسمي. وفي الشهر نفسه، بدأت “كاثي باسيفيك” شركة الطيران الوطنية لهونج كونج، بتسيير 3 رحلات أسبوعية ذهابا وإيابا بينها وبين الرياض.
سوق الأسهم في هونج كونج تعافت بشكل كبير منذ زيارة الرئيس التنفيذي للمدينة جون لي إلى الخليج في أوائل 2023، بينما تسعى بكين لتعزيز موقع المدينة كمركز تمويلي لشركاتها، وعادت مبيعات الأسهم الجديدة الرئيسية إلى بورصتها هذا العام بعد فترة توقف، مدفوعة في الغالب بإدراجات لشركات صينية كبرى، مدرجة أصلا في البرّ الرئيسي.
في وقت سابق من هذا الشهر، جمعت شركة “كاتل”، عملاقة بطاريات السيارات الكهربائية، مبلغ 5.3 مليارات دولار في هونج كونج، عقب أكبر إدراج في العالم لعام 2025. وقد تجاوزت العائدات الإجمالية المحققة من مبيعات الأسهم في المدينة حتى الآن أعلى مستوى سنوي منذ 2021.
مؤشر هونج كونج يتفوق عالميا
ارتفع مؤشر “هانج سنج” القياسي في هونج كونج 16% هذا العام، ليكون من بين الأفضل أداءً على مستوى العالم، في مقابل تراجع 8% في مؤشر السوق السعودية “تاسي”، وكان قد تم توقيع مذكرة تفاهم بين البورصتين في 2023 لاستكشاف فرص الإدراج المتبادل، إلا أنه لم يتم تنفيذ أي إدراج فعلي حتى الآن.
رغم أن المزيد من صناديق المؤشرات قد تدرج عبر المنطقتين هذا العام بدعم من سياسات حكومية، إلا أن “المزيد من الموارد والتوعية ستكون ضرورية لتحفيز المستثمرين على الإقبال على هذه المنتجات”، بحسب ما قالت ريبيكا سين من “بلومبرغ إنتليجنس”.