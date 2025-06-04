ابتكر باحثون يابانيون دماً اصطناعياً يمكن نقله لأي شخص، حيث يتميز بتوافقه مع جميع فصائل الدم.
وذكرت صحيفة «طوكيو ويكيندر» أنه على مدى سنوات عدة، استخرج فريق بحثي برئاسة البروفيسور هيرومي ساكاي، من جامعة نارا الطبية اليابانية، الهيموجلوبين (الجزيء الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء) من دم متبرع ووضعه في غلاف واقٍ لإنشاء خلايا اصطناعية. وأوضحت أن هذه الخلايا الاصطناعية لا تحتوي على فيروسات ولا تنتمي إلى أي فصيلة دم، ما يعني أنه لا داعي لإضاعة الوقت في التحقق من توافقها، بما يعني أنها توافق أي فصيلة دم.
وأشار العلماء إلى أن هذا الابتكار أو الثورة الطبية تعني افتراضياً أن الدم الاصطناعي سيكون مناسباً لمساعدة ضحايا حالات الطوارئ مثلاً، كما يمكن حفظه لمدة عامين، في حين الدم المتبرع به يصبح غير «صالح» بعد شهر، كما لا يحتاج إلى ظروف تخزين خاصة، فدرجة حرارة الغرفة كافية.
وأكدت الدراسات الأولية سلامة هذه الطريقة وفاعليتها، لذلك تستعد جامعة نارا الطبية لبدء تجارب سريرية في المستقبل القريب على بالغين أصحاء.يأمل العلماء أن تصبح اليابان بحلول عام 2030 أول دولة في العالم تستخدم الدماء الاصطناعية في الممارسة الطبية.