نيويورك 4 يونيو 2025 (شينخوا) استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) يوم الأربعاء ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ورفع جميع القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.
وحصل مشروع القرار، الذي قدمه الأعضاء العشرة المنتخبون في المجلس، على دعم 14 من أصل 15 عضوا، بينما صوتت الولايات المتحدة، التي تمتلك حق النقض، ضده.
وكان مشروع القرار يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس وغيرها من الجماعات، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل فوري ودون أي شروط، وتسهيل توزيعها بشكل آمن وواسع النطاق.
وأثار الفيتو الأمريكي انتقادات واسعة بين أعضاء المجلس. وأعرب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونغ عن “خيبة أمل الصين العميقة” من نتيجة التصويت، واصفا مشروع القرار بأنه يحتوي على مطالب سكان غزة الأكثر إلحاحا ويعبر عن صوت المجتمع الدولي بأكمله.
وقال فو في سياق تفسيره للتصويت “لقد أساءت الولايات المتحدة مرة أخرى استخدام حق النقض، مما أطفأ بصيص الأمل لأهالي غزة وأبقى أكثر من مليوني شخص في الظلام. ويجب أن تواجه تساؤلات المجتمع الدولي”.
وأضاف الدبلوماسي الصيني أن النتيجة “تكشف مرة أخرى أن السبب الجذري لعجز المجلس عن وقف النزاع في غزة هو العرقلة الأمريكية المتكررة”، مشيرا إلى أن واشنطن استخدمت الفيتو عدة مرات ضد قرارات تدعو لوقف إطلاق النار، كما أن دفاعها عن إسرائيل أدى إلى عدم تنفيذ العديد من القرارات التي اعتمدها المجلس.ختم فو كلمته قائلا “لا يمكن لفيتو دولة واحدة أن يوقف مسيرة السلام. نحث الولايات المتحدة على تحمل مسؤولياتها كعضو دائم في المجلس، والتخلي عن حساباتها السياسية، وتبني موقف عادل ومسؤول يدعم المجلس في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة”.