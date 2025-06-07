قال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء: إنّ النجاح المتواصل في خدمة ضيوف الرحمن، نتيجة جهود الدولة، في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها، مؤكدا مواصلة بذل جميع الجهود، لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن.
جاء ذلك خلال استقباله نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم، المهنئين بعيد الأضحى المبارك، وهم رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، والأمراء، ومفتي عام السعودية، والعلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.
وهنأ الأمير محمد بن سلمان نيابة عن، خادم الحرمين الشريفين الحضور والمواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك.
وقال :”إنّ ما شهدناه اليوم من نجاح متواصل في خدمة ضيوف الرحمن، يأتي نتيجة لجهود دولتنا المباركة، في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها. وسوف نواصل بذل جميع الجهود، لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن”.
وأشاد بما يبذله العاملون في مختلف قطاعات الدولة، والمتطوعون رجالًا ونساءً من جهود متواصلة في تنفيذ سياسة الدولة، لتمكين الحجاج من إتمام مناسكهم في أمن وسكينة.
من جهته، ألقى مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد البسامي، كلمة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج، أبرز خلالها ما سخرته الدولة من إمكانياتها المادية، وطاقاتها البشرية، وتجهيزاتها التقنية، لخدمة ضيوف الرحمن، حيث أولت للحرم وقاصديه أتم الرعاية.
وعبر عن شعور المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج بالفخر والاعتزاز الذين يبلغ عددهم 213.3 ألف من القطاعات الأمنية والعسكرية ومشاركتهم في تنفيذ توجيهات القيادة لتسهيل أداء نسك الحج بأمن وأمان، في ظل قدراتهم المهنية، وخبراتهم الميدانية، ومكتسباتهم المعرفية، التي استلهموها من رؤية السعودية.
وأشار إلى أن ما تحقق من نجاحات لخطط أمن الحج حتى هذه اللحظة، حيث بنيت كل الخطط على مرتكزات دقيقة، ومسؤوليات واضحة، يدعمها مركز عمليات متقدم، يقوم بدور مهم في إدارة المنظومة الأمنية والخدمية، سخرت فيه كل التقنيات المتقدمة، وأنظمة المراقبة الحديثة، واتخذت فيه القرارات الفورية من خلال تحليل البيانات وتقييم المخاطر، لضمان أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام.