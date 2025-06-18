واشنطن 22 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 18 يونيو 2025 م واس
أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية (سبيس إكس) 26 قمرًا اصطناعيًا جديدًا من طراز “ستارلينك” إلى الفضاء.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن الصاروخ “فالكون 9” انطلق من قاعدة “فاندنبرغ” لقوات الفضاء بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حاملًا الأقمار إلى مدار أرضي منخفض, مشيرة إلى أن الجزء الأول من الصاروخ عاد إلى الأرض بنجاح بعد نحو ثماني دقائق، وهبط على متن طائرة بدون طيار لشركة “سبيس إكس”، كانت متمركزة في المحيط الهادي.
يذكر أن “سبيس إكس” أطلقت مؤخرًا 23 قمرًا اصطناعيًا من الطراز نفسه إلى الفضاء حملهم الصاروخ “فالكون 9” منطلقًا من قاعدة “كيب كانافيرال” الفضائية في فلوريدا الأمريكية.
وتُعدُّ شبكة “ستارلينك” أكبر كوكبة من الأقمار الاصطناعية تم تجميعها على الإطلاق، حيث يبلغ عدد المركبات الفضائية النشطة حاليًا ما يقارب من 7760 قمرًا اصطناعيًا.
- أكثر من 700 موقع أثري جديد لسجل الآثار الوطني
- سبيس إكس” تطلق 26 قمرًا اصطناعيًا جديدًا من طراز “ستارلينك” إلى الفضاء
- عائلة ترامب تطلق شبكة “ترامب موبايل” وتصنع هاتفا محمولا
- الناجي الوحيد» يكشف سر تحطم الطائرة الهندية !
- سفيرة المملكة لدى الولايات المتحدة: مشاركة المنتخب السعودي في الكأس الذهبية تأتي تعزيزًا لحضور المملكة الدولي وتبرز دعم القيادة لقطاع الرياضة
- باحثون يابانيون يطورون جهازًا يحاكي الرؤية البشرية بدقة عالية وذاتية التشغيل
- الصين تضخ زخما جديدا في تعاونها مع دول مجلس التعاون الخليجي بتوسيعها سياسة الإعفاء من التأشيرة لتشمل سائر دول المجلس
- شركات آسيوية تطلب إدراج اسمها بالسوق السعودي
- موسم الحج يودع الصيف… والعودة بعد 25 عاماً
- إعادة مخلفات الاحرامات المستعملة وتعقيمها واعادة تزيعها حفاظ على نظافة الحرم