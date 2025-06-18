18/06/2025   9:11 ص

سبيس إكس” تطلق 26 قمرًا اصطناعيًا جديدًا من طراز “ستارلينك” إلى الفضاء

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واشنطن 22 ذو الحجة 1446 هـ الموافق 18 يونيو 2025 م واس
أطلقت مؤسسة تكنولوجيات استكشاف الفضاء الأمريكية (سبيس إكس) 26 قمرًا اصطناعيًا جديدًا من طراز “ستارلينك” إلى الفضاء.
وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن الصاروخ “فالكون 9” انطلق من قاعدة “فاندنبرغ” لقوات الفضاء بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حاملًا الأقمار إلى مدار أرضي منخفض, مشيرة إلى أن الجزء الأول من الصاروخ عاد إلى الأرض بنجاح بعد نحو ثماني دقائق، وهبط على متن طائرة بدون طيار لشركة “سبيس إكس”، كانت متمركزة في المحيط الهادي.
يذكر أن “سبيس إكس” أطلقت مؤخرًا 23 قمرًا اصطناعيًا من الطراز نفسه إلى الفضاء حملهم الصاروخ “فالكون 9” منطلقًا من قاعدة “كيب كانافيرال” الفضائية في فلوريدا الأمريكية.
وتُعدُّ شبكة “ستارلينك” أكبر كوكبة من الأقمار الاصطناعية تم تجميعها على الإطلاق، حيث يبلغ عدد المركبات الفضائية النشطة حاليًا ما يقارب من 7760 قمرًا اصطناعيًا.

سبيس إكس” تطلق 26 قمرًا اصطناعيًا جديدًا من طراز “ستارلينك” إلى الفضاء

علوم واختراعات
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