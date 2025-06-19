19/06/2025   9:30 ص

إطلاق مبادرة لتشجيع مبتعثي الجامعة الإسلامية على نشر أبحاثهم العلمية دوليًا

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واس
أطلقت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة مبادرة “أبحاث المبتعثين”؛ بهدف تحفيز المبتعثين على نشر أبحاثهم في مجلّات مصنّفة ضمن شبكة العلوم لتعزيز الإنتاج العلمي للجامعة، وتعزيز مكانتها البحثية العالمية.
وتركّز المبادرة على تحفيز منظومة البحث العلمي خلال فترة ابتعاث الطلاب من خلال تشجيعهم على الانخراط الفاعل في مجال البحث العلمي، ودعم ثقافة التميّز العلمي والأمانة الأكاديمية، والالتزام بمعايير البحث المعتبرة عالميًا، وبناء شراكات بحثية مع الجامعات والجهات الأكاديمية من خلال تمكين المبتعثين من إقامة شراكات بحثية مع الأساتذة والمختبرات في الجامعات العالمية، إلى جانب دعم الناتج العلمي للجامعة.https://portalcdn.spa.gov.sa/backend/original/202506/nXsPUYuMJp3IlxMOSFCifdwDuZJYvyAzVcuzimIX.jpg

إطلاق مبادرة لتشجيع مبتعثي الجامعة الإسلامية على نشر أبحاثهم العلمية دوليًا

ثقافة وفنون
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