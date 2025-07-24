دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — في الوقت الحالي، إذا كنت ترغب في زيارة متحف اللوفر ومتحف جوجنهايم في يوم واحد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، فسيتعين عليك عبور حدود دولية.
لكن مع اقتراب اكتمال المنطقة الثقافية المنتظرة في قلب جزيرة السعديات بأبوظبي، بحلول نهاية العام، سيتمكن الزائر من السير بينهما مشيًا على الأقدام.
ستحتضن المنطقة الثقافية في السعديات فروعًا دولية لمتحفي اللوفر وجوجنهايمالشهيرين عالميًا، إلى جانب مؤسسات أخرى، بما في ذلك مساحة فنية رقمية غامرة تُعرف باسم “تيم لاب فينومينا” ومتحفًا للتاريخ الطبيعي.
يقول محمد خليفة المبارك، وهو رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: “هناك العديد من الأماكن حول العالم التي تمتلك مؤسسات ثقافية رائعة؛ العديد منها أقدم من هذه. لكنني أعتقد أن قرب هذه المؤسسات من بعضها البعض هو ما يجعل هذا المشروع مميزًا للغاية”.
ويضيف المبارك أن المشروع يُجري تجارب على شبكة من “الممرات الباردة”، التي تعتمد تقنيات تظليل طبيعية، لتمكين الزوار من التنقل سيرًا على الأقدام بين المتاحف والمواقع الثقافية.
يُعد هذا المجمّع المتحفي، الذي تبلغ مساحته 2.43 كيلومتر مربع، وتُقدّر تكلفته بمليارات الدولارات، أحد أكبر الاستثمارات الثقافية من نوعها في العالم، ومن المتوقع أن يتولى تصميمه “نجوم العمارة” مثل جان نوفيل، وفرانك جيري، ونورمان فوستر، ما يُشكل عامل جذب بحد ذاته، بالإضافة إلى الأعمال الفنية التي يحتويها.
من جانبه، يصف الدكتور بيتر ماجي، وهو مدير متحف زايد الوطني الذي لا يزال قيد الإنشاء، المنطقة بأنها “كوكبة من النجوم” تُضيء تاريخ وثقافة وفنون المنطقة.
بدأ العمل بالمشروع في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، ولم يخلُ من الجدل. إذ أعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن مخاوفها بشأن أوضاع العمالة الوافدة، وهو ما نفته شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي، التي كانت تتولى الإشراف على المشروع. كما تساءل البعض عما إذا كانت قوانين الرقابة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتماشى مع قيم متحف اللوفر ومتحف جوجنهايم.
تأمل أبوظبي أن يصبح هذا المجمّع، الذي تزيد مساحته عن 1.7 مليون قدم مربع موزعة على مؤسساته الخمس الرئيسية، وجهة سياحية عالمية مرموقة على غرار “منطقة ويست كولون الثقافية” في هونغ كونغ التي تمتد على مساحة 98 فدانًا (40 هكتارًا)، و”جزيرة المتاحف” في برلين التي تمتد على مساحة 21 فدانًا (8.6 هكتارًا).
مع استعداد عدد من المتاحف لفتح أبوابها في وقت لاحق من هذا العام، إليكم نظرة على أبرز ما يمكنك فعله بالمنطقة الثقافية في السعديات.
يستعرض متحف أبوظبي العلمي قصة الكون الممتدة على مدار 13.8 مليار سنة، ويضم مركزًا للأبحاث. عند افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام، سيكون المتحف الذي تبلغ مساحته 35 ألف متر مربع الأكبر من نوعه في المنطقة.