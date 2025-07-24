24/07/2025   9:53 ص

أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) — في الوقت الحالي، إذا كنت ترغب في زيارة متحف اللوفر ومتحف جوجنهايم في يوم واحد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، فسيتعين عليك عبور حدود دولية.

لكن مع اقتراب اكتمال المنطقة الثقافية المنتظرة في قلب جزيرة السعديات بأبوظبي، بحلول نهاية العام، سيتمكن الزائر من السير بينهما مشيًا على الأقدام.

ستحتضن المنطقة الثقافية في السعديات فروعًا دولية لمتحفي اللوفر وجوجنهايم الشهيرين عالميًا، إلى جانب مؤسسات أخرى، بما في ذلك مساحة فنية رقمية غامرة تُعرف باسم “تيم لاب فينومينا” ومتحفًا للتاريخ الطبيعي.

يقول محمد خليفة المبارك، وهو رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: “هناك العديد من الأماكن حول العالم التي تمتلك مؤسسات ثقافية رائعة؛ العديد منها أقدم من هذه. لكنني أعتقد أن قرب هذه المؤسسات من بعضها البعض هو ما يجعل هذا المشروع مميزًا للغاية”.

ويضيف المبارك أن المشروع يُجري تجارب على شبكة من “الممرات الباردة”، التي تعتمد تقنيات تظليل طبيعية، لتمكين الزوار من التنقل سيرًا على الأقدام بين المتاحف والمواقع الثقافية.

يُعد هذا المجمّع المتحفي، الذي تبلغ مساحته 2.43 كيلومتر مربع، وتُقدّر تكلفته بمليارات الدولارات، أحد أكبر الاستثمارات الثقافية من نوعها في العالم، ومن المتوقع أن يتولى تصميمه “نجوم العمارة” مثل جان نوفيل، وفرانك جيري، ونورمان فوستر، ما يُشكل عامل جذب بحد ذاته، بالإضافة إلى الأعمال الفنية التي يحتويها.

من جانبه، يصف الدكتور بيتر ماجي، وهو مدير متحف زايد الوطني الذي لا يزال قيد الإنشاء، المنطقة بأنها “كوكبة من النجوم” تُضيء تاريخ وثقافة وفنون المنطقة.

بدأ العمل بالمشروع في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، ولم يخلُ من الجدل. إذ أعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن مخاوفها بشأن أوضاع العمالة الوافدة، وهو ما نفته شركة التطوير والاستثمار السياحي في أبوظبي، التي كانت تتولى الإشراف على المشروع. كما تساءل البعض عما إذا كانت قوانين الرقابة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتماشى مع قيم متحف اللوفر ومتحف جوجنهايم.

تأمل أبوظبي أن يصبح هذا المجمّع، الذي تزيد مساحته عن 1.7 مليون قدم مربع موزعة على مؤسساته الخمس الرئيسية، وجهة سياحية عالمية مرموقة على غرار “منطقة ويست كولون الثقافية” في هونغ كونغ التي تمتد على مساحة 98 فدانًا (40 هكتارًا)، و”جزيرة المتاحف” في برلين التي تمتد على مساحة 21 فدانًا (8.6 هكتارًا).

مع استعداد عدد من المتاحف لفتح أبوابها في وقت لاحق من هذا العام، إليكم نظرة على أبرز ما يمكنك فعله بالمنطقة الثقافية في السعديات.

يستعرض متحف أبوظبي العلمي قصة الكون الممتدة على مدار 13.8 مليار سنة، ويضم مركزًا للأبحاث. عند افتتاحه في وقت لاحق من هذا العام، سيكون المتحف الذي تبلغ مساحته 35 ألف متر مربع الأكبر من نوعه في المنطقة.

يعد “Stan” (ستان)، أي الهيكل العظمي الأكثر اكتمالًا في العالم للديناصور “تيرانوصور”، من أبرز معروضاته، وقد تم شراؤه مقابل 31.8 مليون دولار في عام 2020.

ستُعرض هذه الحفرية التي يبلغ عمرها 67 مليون سنة إلى جانب نيزك “مورشيسون” الذي سقط في أستراليا خلال ستينيات القرن الماضي، ويحتوي على مركبات عضوية لم يتم التعرف عليها من قبل على كوكب الأرض، بالإضافة إلى “حبيبات ما قبل الشمس” التي تكوّنت قبل وجود شمسنا الحالية، وتُعد حتى الآن أقدم مادة مكتشفة على كوكب الأرض.

متحف زايد الوطني

سُمِّي المتحف تمينًا باسم الوالد المؤسس لدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وقد صُمِّم من قبل شركة “فوستر + بارتنرز”، حيث سيعرض التاريخ والثقافة الإماراتية عبر 6 قاعات داخلية دائمة.

من المقرر افتتاحه في أواخر عام 2025، حيث سيأخذ الزوار في رحلة عبر 300,000 عام من التاريخ المحلي والإقليمي، بما في ذلك تطوّر المشهد الصحراوي الفريد في البلاد، واستيطان الأجداد البدو، ودور دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة.

متحف اللوفر أبو ظبي

فتُتح متحف اللوفر أبوظبي في عام 2017، وهو أول فرع دولي للمتحف الفرنسي الشهير. يضم المتحف 23 صالة عرض تعرض مجموعة متنوعة من الأعمال، بدءًا من التماثيل المصرية القديمة، مرورًا بروائع عصر النهضة الإيطالية، وصولاً إلى لوحات التجريد في القرن العشرين.

تشمل المجموعة أيضًا عددًا من الأعمال ذات الأهمية الإقليمية، منها سوار ذهبي من الشرق الأوسط يعود إلى ثلاثة آلاف عام، وأقدم صورة فوتوغرافية معروفة لامرأة مسلمة محجّبة.

وقد صُمم المتحف من قبل المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل، الحائز على جائزة “بريتزكر”، وأصبح أيقونة معمارية في أبوظبي، بفضل قبته ذات الأنماط الهندسية المستوحاة من عناصر العمارة الإسلامية.

متحف جوجنهايم أبوظبي

افتُتح متحف “سولومون آر جوجنهايم” لأول مرة بنيويورك في عام 1959 بمبنى رائد من تصميم المهندس المعماري الشهير فرانك لويد رايت. واليوم، يتمتع المتحف بفروع في بلباو والبندقية، وقريبًا جدًا في أبوظبي.

سيعرض المتحف مجموعة الفن المعاصر في مبنى تجريبي من تصميم المهندس المعماري الأمريكي فرانك جيري، حيث من المتوقع الانتهاء من أعمال البناء بحلول نهاية عام 2025.

يركز متحف جوجنهايم أبوظبي على الأعمال الفنية التي أُنتجت منذ ستينيات القرن الماضي، وسيُبرز بشكل خاص فنون غرب آسيا وشمال إفريقيا وجنوب آسيا، كما سيكلّف فنانين بإنتاج أعمال أصلية لعرضها في قاعاته الواسعة.

“تيم لاب فينومينا” أبوظبي

افتتح التجمع الفني الياباني “تيم لاب” أول تجربة فنية رقمية تفاعلية له في دولة الإمارات العربية المتحدة في وقت سابق من هذا العام، وذلك من خلال “تيم لاب فينومينا” بالمنطقة الثقافية في السعديات.

صُمم المبنى، الذي تبلغ مساحته 17 ألف متر مربع ويشبه الغيمة، بالتعاون مع شركة “MZ Architects” الإماراتية في أبوظبي. يُعد هذا الموقع الأكبر حتى الآن لـ  “تيم لاب”، ويضم 25 تركيبًا فنيًا تمزج بين العلم، والفن، والتكنولوجيا.على سبيل المثال، تتواجد منحوتات بيضاوية الشكل غير مثبتة في مياه تصل إلى الكاحل، بمعرض “عوالم صغيرة عائمة”، في القسم “المائي” بالمتحف. وبينما يخوض الزوار في المياه، تتلاطم الأمواج، فتُسقط المنحوتات وتُغير صوتها ولونها، مُحدثةً تجارب لمسية فريدة.

متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي

أبوظبي تفتتح قريبًا أحد أكبر تجمعات التجارب الثقافية بالعالم

التقارير, ثقافة وفنون
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