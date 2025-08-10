ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الأحد، أن الصين تريد من الولايات المتحدة تخفيف قيود تصدير الرقائق الأساسية للذكاء الاصطناعي، بوصفه جزءاً من اتفاق تجاري قبل قمة محتملة بين الرئيسين دونالد ترمب وشي جينبينغ.وأفادت الصحيفة، نقلاً عن مصادر مطلعة لم تُسمّها، أن مسؤولين صينيين أبلغوا خبراء في واشنطن بأن بكين تريد من إدارة ترمب تخفيف قيود التصدير على رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي.

وتُراقَب شرائح «HBM»، التي تُساعد على أداء مهام الذكاء الاصطناعي كثيفة البيانات بسرعة، من كثب من قِبَل المستثمرين نظراً لاستخدامها، إلى جانب معالجات الرسوميات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، خصوصاً معالجات «إنفيديا».

وأضافت «فاينانشال تايمز» أن الصين تشعر بالقلق لأن ضوابط «HBM» الأميركية تُعيق قدرة الشركات الصينية مثل «هواوي» على تطوير رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. كبحت الإدارات الأميركية المتعاقبة صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين؛ سعياً منها لعرقلة تطوير بكين في مجالَي الذكاء الاصطناعي والدفاع. ورغم أن هذا قد أثر في قدرة الشركات الأميركية على تلبية الطلب المتزايد من الصين، إحدى أكبر أسواق أشباه الموصلات في العالم، فإنه لا يزال يُمثل مصدرَ دخلٍ مهماً لصانعي الرقائق الأميركيين.