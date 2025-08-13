أوسلو 12 أغسطس 2025 (شينخوا) أعلن صندوق النفط النرويجي يوم الثلاثاء أنه باع حصصه في عدة شركات إسرائيلية، ويعتزم سحب المزيد من استثماراته منها، وذلك بعدما واجه انتقادات بسبب استثماراته في شركات مرتبطة بالصراع في غزة.
في هذا السياق، قال مدير صندوق النفط النرويجي، نيكولاي تانجن، في مؤتمر صحفي “كان يجب إنهاء تلك العلاقات في وقت سابق،” مؤكدا على أنه يتحمل المسؤولية الكاملة. وأضاف أنه سيتم سحب المزيد من استثمارات الصندوق من الشركات الإسرائيلية.
ووفقا للتقرير نصف السنوي للصندوق، بلغ إجمالي استثماراته في الشركات الإسرائيلية 22.7 مليار كرونة نرويجية (حوالي 2.2 مليار دولار أمريكي) في نهاية يونيو، وشملت 61 شركة. ويظهر أحدث تقرير عن حيازات الصندوق أنه لا يزال يمتلك أسهما في 44 شركة إسرائيلية، ما يعني أنه انسحب من 17 شركة منذ يونيو، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء النرويجية ((إن تي بي)).
ومن جانبه، رحب وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرغ بسحب الاستثمارات، مؤكدا على أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات.
يكون صندوق النفط، المعروف رسميًا باسم صندوق التقاعد الحكومي العالمي، من أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم. لقد انخفضت قيمته بمقدار 156 مليار كرونة نرويجية في النصف الأول من 2025 لتصل إلى 19.59 تريليون كرونة نرويجية، رغم تحقيقه عائد بنسبة 5.7 بالمائة، ويعزى ذلك جزئيا إلى قوة العملة النرويجية.
لقد أعربت الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن معارضتها الشديدة لخطة إسرائيل المعلنة مؤخرا والتي تسعى للسيطرة على مدينة غزة، وحذرت من أنها ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وستُقوض آفاق السلام.
وفي السياق ذاته، حذر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأوروبا وآسيا الوسطى والأمريكتين ميروسلاف جينكا يوم الاثنين “إذا نفذت إسرائيل خطتها، فمن المرجح أن تؤدي إلى كارثة أخرى في غزة، وأن تتردد أصداؤها في جميع أنحاء المنطقة، وتتسبب في مزيد من التهجير القسري والقتل والدمار، مما يزيد من معاناة السكان التي لا تطاق.” (الكرونة النرويجية الواحدة = 0.098 دولار أمريكي).