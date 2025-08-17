بكين 14 أغسطس 2025 (شينخوا) ستُدخل الصين فئة جديدة من التأشيرات للشباب من المواهب العلمية والتكنولوجية، وذلك عقب قرار من مجلس الدولة.
وقد وقّع رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ مرسوما لمجلس الدولة لإصدار القرار الخاص بتعديل لائحة إدارة دخول وخروج الأجانب في البلاد.
وبموجب القرار، ستضيف الصين تأشيرة (K) إلى فئات تأشيراتها العادية، لتكون متاحة للشباب المؤهلين من المتخصصين في العلوم والتكنولوجيا.
ويتعين على المتقدمين للحصول على هذه التأشيرة استيفاء المؤهلات والمتطلبات التي تحددها السلطات الصينية المعنية وتقديم الوثائق الداعمة.
وستدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر من العام الجاري.