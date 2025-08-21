حجبت وزارة التجارة متجرًا إلكترونيًا مخالفاً من خارج المملكة (غير موثوق)، نتيجة قيامه بالإعلان عن بيع سبائك ذهبية مغشوشة، مصنعة من النحاس ومطلية بالذهب لإيهام وتضليل المتسوقين.
ورصدت الوزارة مخالفة المتجر، الذي يستهدف السوق السعودي بعروض سبائك ذهبية بمختلف الأوزان بنصف القيمة السوقية، وبالتالي تم حجبه فورًا بالتعاون مع الجهات المعنية، حمايةً للمستهلكين وتطبيقًا لأحكام نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة أهمية تحقق عموم المستهلكين من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل الشراء منها، وذلك عبر خدمة الاستعلام عن متجر إلكتروني موثّق بمنصة المركز السعودي للأعمال، وتجنب التعامل مع أي مواقع أو متاجر أو حسابات غير معروفة حتى لا يكونوا عرضة لمخاطر النصب والاحتيال.