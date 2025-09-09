تونس 8 سبتمبر 2025 (شينخوا) أعربت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية فاطمة ثابت شيبوب اليوم (الإثنين) عن أملها في تعزيز التعاون مع الصين في مجال صناعة السيارات، وذلك خلال وضع حجر الأساس لشركة صينية لقطع غيار السيارات.
وقالت الوزيرة التونسية خلال حفل وضع حجر الأساس اليوم إن صناعة السيارات العالمية تشهد حاليًا تحولات كبيرة، وأن الصين رائدة عالميًا في إنتاج المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة.
وتابعت أن تونس تأمل في تعزيز التعاون مع الصين في مجال صناعة السيارات.
وأكدت شيبوب أن تونس والصين تتمتعان بتعاون جيد في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، مضيفة أن افتتاح هذه الشركة الممولة من الصين يمثل خطوة جديدة إلى الأمام في التعاون الصناعي بين البلدين.
وأوضحت أن تصنيع قطع غيار السيارات قطاع صناعي رئيسي في تونس، حيث يمثل إنتاجه السنوي حوالي 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس ووصلت الصادرات من قطع غيار السيارات إلى 2.2 مليار دولار في عام 2024.
وأكدت الوزيرة أن تونس ستبذل قصارى جهدها لتمهيد الطريق أمام المزيد من الشركات الصينية للاستثمار في تونس.
واستثمرت شركة (جيتي) لتكنولوجيا السيارات المحدودة في مصنع لأسلاك السيارات في ولاية بن عروس بتونس.
وقال رئيس الشركة وانغ تشاو، اليوم إن إنشاء مصنع في تونس هو الخطوة الأولى في استراتيجية الشركة العالمية.
وأضاف أن شركته ترغب في تعزيز قدرات تصنيع قطع غيار السيارات المحلية وتحسين كفاءة الصناعة، مع توفير العديد من فرص العمل وتدريب الكفاءات المحلية من خلال إدخال خطوط إنتاج عالية الأتمتة والتصنيع المرن.
ومن المتوقع أن ينتج المصنع 5000 مجموعة من أسلاك السيارات يوميًا بنهاية هذا العام، مُستهدفًا شركات صناعة السيارات الصينية والأوروبية مثل فولكس فاجن، وفولفو، وشيري، وبي واي دي.