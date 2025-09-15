زارت صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، الملحقية العسكرية السعودية في واشنطن.
وكان في استقبال سموها لدى وصولها مقر الملحقية، معالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد البياري، الذي يزور العاصمة الأمريكية واشنطن في مهمة رسمية، إلى جانب الملحق العسكري بسفارة المملكة لدى واشنطن وأوتاوا اللواء الركن عبدالله بن خلف الخثعمي، ورؤساء أقسام الملحقية.
واستمعت سموها خلال الزيارة إلى إيجاز عن أعمال ومهام وأقسام الملحقية، والدعم الذي تحظى به من القيادة الرشيدة، بما يعزز المصالح المشتركة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية في مجالات التعاون الدفاعي والعسكري.
وفي ختام الزيارة، سجلت سموها كلمة في سجل الزيارات، أعربت فيها عن تقديرها لجهود منسوبي الملحقية العسكرية السعودية في واشنطن وما يقومون به من أعمال لخدمة الوطن.