وضع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الثلاثاء، حجر الأساس لمشروع «مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز» في نواكشوط، الذي يأتي بمنحة من السعودية عبر الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 70 مليون دولار.
حضر مراسم الحفل من الجانب الموريتاني، المختار ولد أجاي الوزير الأول، والدكتور عبد الله سيدي محمد وديه وزير الصحة، وسيد أحمد ولد أبوه وزير الاقتصاد والمالية. إلى جانب سلطان المرشد الرئيس التنفيذي للصندوق، والدكتور عبد العزيز الرقابي السفير السعودي في نواكشوط، وعدد من المسؤولين.
يمثّل هذا المشروع خطوة في مسار دعم القطاع الصحي وتعزيز التنمية المستدامة في موريتانيا، ويهدف لتعزيز الرعاية الصحية، عبر إنشاء صرح طبي متكامل بسعة 300 سرير طبي، يضم مختلف التخصصات الطبية والعيادات المتخصصة والمرافق الحديثة منها الطوارئ والأطفال والنساء والولادة والعناية المركزة وعلاج أمراض الكلى وغيرها.
كما يسعى إلى الإسهام في تأهيل الطلاب والكوادر الطبية بما يواكب الاحتياجات الصحية، وتلبية الطلب المتزايد على الخدمات لسكان نواكشوط، وأن يكون مركزاً مرجعياً لـ15 مستشفى، وداعماً للمؤسسات المتخصصة ذات الطاقة الاستيعابية المحدودة في موريتانيا.
يشار إلى أن «مستشفى الملك سلمان» يأتي تمويله في إطار نشاط الصندوق، الذي قدّم لنواكشوط منذ عام 1979 التمويل لتنفيذ 20 مشروعاً وبرنامجاً إنمائياً، من خلال قروض تنموية ميسّرة تتجاوز قيمتها 665 مليون دولار، فضلاً عن المنح المقدمة من حكومة السعودية عبره التي تتخطى 172 مليون دولار، للإسهام في النمو الاجتماعي والازدهار الاقتصادي المستدام بموريتانيا.