أعلنت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية (ناسا)، اليوم، عن اختيار فريقها الرابع والعشرين من رواد الفضاء، المؤلف من عشرة علماء ومهندسين وطياري اختبارات، جرى انتقاؤهم من بين أكثر من ثمانية آلاف متقدم، للمساهمة في برامج استكشاف القمر، وربما المريخ مستقبلاً.
ويمثل هذا الفريق سابقة تاريخية، إذ تتفوق فيه النساء، عددياً، على الرجال لأول مرة في تاريخ فرق رواد الفضاء التابعة للوكالة.
وضم الفريق الجديد عالمة جيولوجيا شاركت في مهمة مسبار «كيوريوسيتي» على سطح المريخ، ومهندسة من شركة سبيس إكس، كانت ضمن طاقم رحلة فضائية خاصة برعاية ملياردير، وشهدت أول عملية سير مدني في الفضاء، إضافة إلى مدير إطلاق سابق في الشركة ذاتها.
ومن المقرر أن يخضع الأعضاء لتدريب مكثف على مدى عامين قبل أن يصبحوا مؤهلين لتنفيذ رحلات فضائية. وقال القائم بأعمال مدير «ناسا»، شون دافي، إن أحد أعضاء هذا الفريق قد يكون أول إنسان تطأ قدماه سطح المريخ.
ويُعد هذا الفريق الجديد الرابع والعشرين في سجل «ناسا» منذ إطلاق أول فريق رواد فضاء «ميركوري سفن» عام 1959، فيما كان آخر فريق قد جرى الإعلان عنه عام 2021.
وجرى الكشف عن الأعضاء خلال حفل أقيم في مركز جونسون للفضاء في هيوستن، حيث سينضمون إلى 41 رائد فضاء أمريكياً نشطاً يعملون حالياً في برامج الوكالة