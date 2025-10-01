قدرت السعودية ميزانية توسعية لعام 2026 بنفقات 1.31 تريليون ريال، تمثل زيادة 2% عن تقديرات 2025، ما يشكل دعما للنمو الاقتصادي واستمرارا في تنفيذ المشاريع الحكومية التي إقضت رفع الإنفاق العام الجاري رغم انخفاض أسعار النفط
الحكومة السعودية قدررت الإيرادات في ميزانية 2026 عند 1.15 تريليون ريال، منخفضة 3% عن نظيرتها لعام 2025 البالغة 1.18 تريليون ريال.
فيما تم تقدير العجز عند 165 مليار ريال تمثل (-3.3% من الناتج المحلي) في ميزانية 2026 مقابل 101 مليار ريال، تعادل (-2.3% من الناتج) ميزانية 2025.
ميزانيات توسعية
وتتجه السعودية لاعتماد ميزانيات توسعية بإنفاق متسارع على المدى المتوسط، حيث يرتفع 3% خلال 2027 إلى 1.35 تريليون ريال، ثم 5% خلال 2028 بهدف دعم النمو وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومنظومة الدعم الاجتماعي للمواطنين، وتنفيذ المشاريع الضخمة في البلاد.
على الجانب الآخر، تشير البيانات إلى زيادة الإيرادات على المدى المتوسط بدعم رئيس من الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، إلا أن وتيرة الزيادة في إجمالي الإيرادات أقل من نظيرتها في جانب الإنفاق، وهو ما يؤدي إلى توقع عجز على المدى المتوسط.
السعودية ترفع الإنفاق
توقعت وزارة المالية، ارتفاع الإنفاق الحكومي في 2025 بنسبة 4% عما كان مقدرا، ليبلغ 1.34 تريليون ريال، وفقا للبيان التمهيدي لميزانية 2026.
يتزامن ارتفاع المصروفات الحكومية مع زيادة الإنفاق على المشاريع الحكومية الضخمة، بجانب منظومة الدعم الاجتماعي، ودعم السلع والخدمات الأساسية المستوردة.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة المالية، من المتوقع تراجع الإيرادات خلال 2025 بنحو 8% عما كانت مقدرة، لتبلغ 1.09 تريليون ريال، فيما كانت التقديرات 1.184 مليار ريال. يأتي ذلك تزامنا مع تراجع أسعار النفط.