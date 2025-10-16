فرانكفورت 24 ربيع الآخر 1447 هـ الموافق 16 أكتوبر 2025 م واس
يشارك مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2025م، الذي يُقام في مدينة فرانكفورت بجمهورية ألمانيا الاتحادية، في المدة من 15 – 19 أكتوبر 2025م، ضمن جناح المملكة العربية السعودية الذي تشرف عليه هيئة الأدب والنشر والترجمة.
وتهدف المشاركة؛ إلى عرض أحدث إصدارات المجمع من الكتب والمجلات المتخصصة، والتعريف ببرامجه ومشروعاته الرائدة، ضمن مساراته الأربعة :التخطيط والسياسات اللغوية، والحوسبة اللغوية، والبرامج التعليمية، والبرامج الثقافية، على نحو يظهر توجه المجمع نحو دعم النشر العلمي باللغة العربية، وتوسيع دائرة الوصول إلى محتواه المتخصص.
ويبرز المجمع خلال مشاركته، جهوده في إنتاج المحتوى العربي وتطويره، بأعمال بحثية وشراكات معرفية مع عدد من المختصين من داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، على نحو يخدم المجتمعات الأكاديمية، ويُسهم في توفير مصادر موثوقة للباحثين والمهتمين باللغة العربية.
وتُعرض الإصدارات ضمن هُوية موحدة، تمثل سلسلة كتب المجمع ومجلاته العلمية في إطار الحضور السعودي في المعرض، واستثمار المشاركة؛ للتعريف بالمحتوى العربي المؤسسي، وإبرازه في سياقات النشر الدولية.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المجمع؛ لتعزيز حضوره في المعارض المتخصصة، والتفاعل مع جمهور النشر والمعرفة عالميًّا، وانسجامًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في دعم المحتوى العربي، وتمكين اللغة العربية محليًّا ودوليًّا.
