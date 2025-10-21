بدأت عملية هدم جزء من البيت الأبيض الأمريكي، مساء أمس الاثنين، لبناء «قاعة رقص» يريد الرئيس دونالد ترامب، تشييدها، لتنطلق بذلك إحدى أضخم ورش الإنشاءات في المبنى الشهير منذ أكثر من قرن.
ورصدت شبكة «سي إن إن»، بدء أعمال هدم أجزاء من الجناح الشرقي للبيت الأبيض استعدادا لبناء قاعة الرقص.
وكانت الصور التي نشرها البيت الأبيض في وقت سابق أظهرت أن قاعة الرقص، التي قالت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنها ستمول منه ومتبرعين آخرين من القطاع الخاص، ستبنى في هذه المنطقة.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، خلال الصيف إن قاعة الرقص ستشغل مساحة الجناح الشرقي، حيث اعتادت السيدات الأوائل على الاحتفاظ بمكاتبهن، وفقا لـ «سي إن إن».
ويحقق هذا المشروع طموحا للرئيس الأمريكي استمر 15 عاما لبناء قاعة رقص على أرض البيت الأبيض، مما يزيد من سعة المبنى الترفيهية، ويشبه في الوقت نفسه المساحات المذهبة لنواديه الخاصة.
وتعد قاعة الرقص جزءا واحدا فقط من جهود «ترامب» لتحويل المباني والأراضي إلى «ما يرضيه»- وفق «سي إن إن»-، والتي شملت إضافة أعمدة أعلام كبيرة، ورصف حديقة الورود، وتزيين المكتب البيضاوي بالذهب.
في المقابل، كتب ترامب عبر منصته «تروث سوشيال»، اليوم الثلاثاء: «يسرني أن أعلن بدء العمل في أرض البيت الأبيض لبناء قاعة الرقص الجديدة والكبيرة والجميلة».
أضاف: «يجري تحديث الجناح الشرقي بالكامل، المنفصل تماما عن البيت الأبيض نفسه، كجزء من هذه العملية، وسيكون أجمل من أي وقت مضى عند اكتماله».
وعلق ترامب على أعمال البناء خلال فعالية احتفاء بفرق البيسبول التابعة لجامعة ولاية لويزيانا في البيت الأبيض بقوله: «كما تعلمون، نحن نبني خلفنا مباشرة- نبني قاعة رقص، لقد أرادوا قاعة رقص لمدة 150 عاما، وأنا أقدر هذا المكان الرائع».
وأضاف: «لم أكن أعلم أنني سأقف هنا الآن، لأنه على الجانب الآخر، هناك الكثير من أعمال البناء الجارية، والتي قد تسمعونها من حين لآخر».
وأظهرت صور لعمليات الهدم معدات البناء وهي تقتحم واجهة الجناح الشرقي، في حين كانت النوافذ وأجزاء أخرى من المبنى متناثرة على الأرض، وشاهد بعض الصحفيين العملية من حديقة قرب وزارة الخزانة المجاورة للجناح الشرقي، وفقا لوكالة «أسوشيتد برس». وشاهد مراسلو وكالة «فرانس برس» الجرافات وهي تهدم الجزء الواقع في الجناح الشرقي.
وتظهر الرسومات التي قدمها البيت الأبيض مساحة واسعة بثريات ذهبية وكريستالية، وأعمدة مذهبة، وسقف مزخرف بتطعيمات ذهبية، ومصابيح أرضية ذهبية، وأرضية رخامية مربعة الشكل.
وقال البيت الأبيض إن قاعة الرقص الجديدة- التي ستحافظ على «طابع وتراث» القصر التنفيذي الكلاسيكي الجديد- ستتسع لـ650 شخصا، أي أكثر من 3 أضعاف مساحة الجناح الشرقي، أكبر قاعة للفعاليات في البيت الأبيض.
في حفل عشاء أقيم مؤخرا مع متبرعين لقاعة رقص فاخرة، قال ترامب إن المساحة الجديدة ستكون «متوافقة» مع تصميم البيت الأبيض المعماري، وأضاف أنها ستكون «ملائمة من حيث اللون وشكل النوافذ».
ويضم الجناح الشرقي للبيت الأبيض عددا من المكاتب، بينها مكاتب السيدة الأولى، وقد بني عام 1902 وتمت توسعته وتجديده عبر السنين، مع إضافة طابق ثان عام 1942.
والبيت الأبيض هو مقر إقامة وعمل الرؤساء الأمريكيين منذ عام 1800، وجون آدامز، الرئيس الثاني للولايات المتحدة، كان أول من أقام في هذا المقر.