وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر خلال القمّة الأوروبية – المصرية الأولى التي عقدت في بروكسل، الأربعاء، اتفاقيات عدّة تعهّد في إحداها الاتحاد بتقديم مساعدات للقاهرة بقيمة 4 مليارات يورو.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين لدى استقبالها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: «سنوقّع عدداً من الاتفاقيات التي ستفتح آفاقاً أوسع للأعمال في مصر»
وعقب القمة، أصدر الجانبان بياناً مشتركاً رحّبا فيه، من بين أمور أخرى، بخطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإحلال السلام في غزة.
وستحصل مصر من الاتحاد الأوروبي على هذه المساعدة المالية على شكل قرض.