الأمم المتحدة 22 أكتوبر 2025 (شينخوا) أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن أمله في أن تلتزم إسرائيل بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن مسؤولياتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسبما أفاد متحدث أممي يوم الأربعاء.
قال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام، في مؤتمر صحفي يومي، إن غوتيريش “أضاف أن القرار يأتي في وقت نبذل فيه قصارى جهدنا لتعزيز مساعداتنا الإنسانية في غزة، إنه رأي حاسم في مواجهة الوضع المأساوي الذي لا يزال يعيشه سكان غزة.”
في وقت سابق من يوم الأربعاء، أكدت محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي، أن إسرائيل ملزمة بتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك المساعدات التي تقدمها الوكالات التابعة للأمم المتحدة.
وقالت المحكمة في رأيها الاستشاري غير الملزم قانونا “إن دولة إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي”.
جاء هذل الرأي الاستشاري في إطار طلب قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2024، والذي طلبت فيه من محكمة العدل الدولية توضيح واجبات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الدولي ومسؤولياتها في ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ودعم عمليات الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.