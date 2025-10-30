تستضيف جامعة الأعمال والتكنولوجيا اليوم، اللقاء التنسيقي الثاني بين الجامعات الحكوميَّة والأهليَّة، برعاية وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات يوسف بن عبدالله البنيان، وذلك لمناقشة مستقبل البحث والابتكار والاستثمار في الجامعات.
وأكد رئيس مجلس أمناء جامعة الأعمال والتكنولوجيا الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، أنَّ رعاية الوزير تعكس دعم الحكومة للجامعات الحكوميَّة والأهليَّة، مشيرًا إلى أنَّ استضافة اللقاء تأتي في إطار رسالة الجامعة لتعزيز الحوار الأكاديمي وصياغة مستقبل التعليم الجامعي
ويبحث اللقاء ثلاثة محاور رئيسة هي: دور مجالس الأمناء في الحوكمة، وتعزيز جودة الأداء، التطلُّعات الوطنيَّة للبحث والتطوير والابتكار لدعم اقتصاد المعرفة، والاستثمار والأوقاف لضمان الاستدامة الماليَّة للجامعات.ويثري اللقاء جلسات علميَّة وحواريَّة بمشاركة واسعة من مسؤولي الجامعات والخبراء؛ بهدف الخروج بتوصيات عملية تسهم في تطوير منظومة التعليم الجامعيِّ.