الرياض 4 نوفمبر 2025 (شينخوا) حققت الكازاخية يلينا ريباكينا، المصنفة السادسة عالميا، عودة مذهلة لتتغلب على البولندية إيغا شفيونتيك، المصنفة الثانية، في بطولة نهائيات رابطة محترفات التنس لعام 2025 المقامة في العاصمة السعودية الرياض يوم الاثنين، محققة انتصارها الثاني على التوالي لتضمن تأهلها إلى الدور نصف النهائي قبل جولة من نهاية دور المجموعات.
وكانت شفيونتيك قد فازت في المباريات الأربع السابقة التي جمعت بينهما هذا العام، وبدت في طريقها لمواصلة تفوقها بعد أن كسرت إرسال ريباكينا مبكرا لتحسم المجموعة الأولى بنتيجة 6-3.
لكن مجريات المباراة تغيرت في المجموعة الثانية، إذ حسنّت ريباكينا من أداءها، بينما تراجع أداء شفيونتيك وارتكبت المزيد من الأخطاء غير المجبرة. ونجحت اللاعبة الكازاخية في كسر الإرسال مرتين لتحسم المجموعة بنتيجة 6-1.
وفي المجموعة الحاسمة، فرضت ريباكينا سيطرتها الكاملة على اللقاء، حيث فازت بستة أشواط متتالية لتحسم المجموعة بنتيجة 6-0، منهيةً بذلك سلسلة خسائرها أمام المصنفة الثانية عالميا.
وقالت ريباكينا بعد المباراة “أشعر أنها بدأت المباراة بقوة كبيرة، بينما كنت بطيئة بعض الشيء، ولذلك كسرت إرسالي مباشرة في البداية. لقد كان من الصعب أن أكون متأخرة، لكن في المجموعة الثانية دفعت نفسي أكثر”.
وأضافت “تحسن إرسالي، وأنا سعيدة جدا لأنني أصبحت مبادرة أكثر ولعبت كل نقطة بشكل أفضل. أنا سعيدة جدا بأدائي”.
وفي المباراة الأخرى لليوم نفسه، نجحت الأمريكية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الرابعة، أيضا في قلب النتيجة، لتفوز على مواطنتها ماديسون كيز بنتيجة 4-6، 6-3، 6-2.
ومع اكتمال جولتين من منافسات مجموعة “سيرينا ويليامز”، ضمنت ريباكينا صدارة المجموعة وتأهلها إلى نصف النهائي، بينما ستلتقي شفيونتيك مع أنيسيموفا يوم الأربعاء لتحديد صاحبة البطاقة الثانية المؤهلة عن المجموعة.