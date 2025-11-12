أكد وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، في جلسة وزارية ضمن أعمال مؤتمر الحج بنسخته الخامسة، في جلسة وزارية بعنوان “من الرؤية إلى الواقع.. تكامل الخدمات في موسم الحج”، أن “الاستطاعة الصحية” شرط للحصول على تأشيرة الحج، لضمان سلامة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء المناسك براحة وأمان، وتعزيز التقنيات الحديثة والجاهزية الاستباقية باستخدام التحليلات المكانية والبيانات الفورية حمايةً لسلامة الحجاج.
في الوقت ذاته، أشار إلى أن منظومة الصحة تعمل بتكامل وثيق مع مختلف الجهات لضمان سلامة الحجاج بدءًا من بلدانهم قبل انطلاق رحلتهم وحتى عودتهم إلى بلدانهم سالمين، واستعرض وزير الصحة السعودي، في إطار أعمال المؤتمر جهود المنظومة الصحية في موسم الحج، لتسهيل وصول الخدمات الصحية للحجاج بجودة عالية.
ولفت إلى أن جهود الوقاية تتضمن تحديث اشتراطات اللقاحات سنوياً وفق المخاطر الصحية في دول الحجاج، والتعامل مع التحديات المناخية مثل ارتفاع الحرارة عبر جهود تكاملية للوقاية من الإجهاد الحراري، موضحاً أن صحة الحاج تعد أولوية، حيث تُسخّر جميع الجهات إمكاناتها لضمان حج آمن وصحي، تجسيدًا لالتزام المملكة برعاية ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيُسر وأمان.