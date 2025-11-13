الأمم المتحدة 12 نوفمبر 2025 (شينخوا) انتخبت القانونية الكينية فيبي أوكوا يوم الأربعاء قاضية في محكمة العدل الدولية، لشغل المقعد الذي أخلاه القاضي الصومالي عبد القوي يوسف الذي استقال من منصبه من 30 سبتمبر.
وستتولى أوكوا المهمة القضائية للفترة المتبقية من ولاية سلفها التي تنتهي في الخامس من فبراير عام 2027.
وتشغل المحامية الكينية وأستاذة القانون الدولي العام في جامعة كوين ماري بلندن عضوية لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولي منذ عام 2023.
ويتم انتخاب القضاة عن طريق الاقتراع السري في كل من مجلس الأمن والجمعية العامة، وفقا للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
ويشترط النظام حصول المرشح على الأغلبية المطلقة من الأصوات في كل من المجلسين، ووصلت أوكوا إلى هذه النتيجة بعد فوزها في ثلاث جولات من الاقتراع في مجلس الأمن وأربع جولات في الجمعية العامة، وسط تنافس بين أربعة مرشحين للمنصب.
يذكر أن محكمة العدل الدولية، التي يتخذ من لاهاي مقرا، تتألف من 15 قاضيا ينتخبون لتسع سنوات قابلة للتجديد. وينص النظام الأساسي للمحكمة على تمثيل الحضارات المختلفة والنظم القانونية الرئيسة في العالم، مع اشتراط تنوع القضاة بحيث ينتمي كل قاض إلى دولة مختلفة