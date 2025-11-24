كانبيرا 03 جمادى الآخرة 1447 هـ الموافق 24 نوفمبر 2025 م واس
وقّع رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، ورئيس وزراء كندا مارك كارني، اتفاقية شراكة ثلاثية؛ لتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار والطاقة الخضراء والتقنيات الحديثة بين الدول الثلاث، وذلك على هامش اجتماع قادة دول مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.
وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي في بيان اليوم، أن الاتفاقية تُركز على دعم الابتكار في مجال الطاقة الخضراء، وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة، لا سيما في قطاع المعادن الحيوية، بما يسهم في تحقيق الحياد الكربوني، وتنويع مصادر الإمداد العالمية، إضافة إلى تطوير وتوسيع استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يعزز جودة الحياة للمواطنين.
واتفقت الدول الثلاث على عقد اجتماع خلال الربع الأول من عام 2026م؛ لمتابعة تنفيذ مبادرة الشراكة ومراجعة التقدم في برامج التعاون المشترك.
