بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية سعود الساطي، أمس الأحد، العلاقات الثنائية بين بلديهما وأهم القضايا الإقليمية، كما حذر من مخططات إسرائيل المتواصلة لزعزعة الاستقرار في المنطقة، فيما أكدت إيران وتركيا السعي إلى تعزيز العلاقات بين البلدين، في حين قال الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، إن إيران تحتاج إلى «فضاء آمن، لا فضاء أمني».
وذكرت الخارجية الإيرانية في بيان أن زيارة المسؤول السعودي إلى طهران تأتي في إطار مواصلة المشاورات الدبلوماسية بين البلدين وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية بما في ذلك الوضع في فلسطين المحتلة ولبنان وسوريا.
من جهة أخرى، أكدت إيران وتركيا السعي إلى تعزيز العلاقات بين البلدين. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بعد استقباله نظيره التركي هاكان فيدان في طهران، إن الجانبين ناقشا العديد من المسائل، بينها الملف السوري واللبناني، فضلاً عن الملف النووي، والقضية الفلسطينية.
كما شدد عراقجي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي، على وجوب وقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا ولبنان.
بدوره حث وزير الخارجية التركي المجتمع الدولي على «القيام بواجباته لوقف الهجمات الإسرائيلية على سوريا»، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف النار في غزة.
وقال فيدان، إن هدف بلاده هو رفع العقوبات المفروضة على إيران.
أتت تلك التصريحات وسط استمرار التوتر بين إسرائيل وإيران من جهة، وتصاعد الشكوك الإسرائيلية حول الدور التركي في سوريا.
كما جاءت بعد تحذير مسؤول أمني إسرائيلي في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، بوقت سابق أمس الأحد من أن «الإيرانيين يعيدون التسلح خشية عملية إسرائيلية جديدة داخل أراضيهم، ويعملون على تزويد الحوثيين وحزب الله بالسلاح، فضلاً عن الضفة الغربية». وقال إن «إيران تدرك أن إسرائيل ستضطر للتحرك في لبنان بعد 31 ديسمبر، وهو الموعد المحدد لتجريد حزب الله من سلاحه».
إلى ذلك، قال الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، إن إيران تحتاج إلى «فضاء آمن، لا فضاء أمني»، وإن تعزيز الردع يمر عبر جذب النخب وإزالة الأجواء الأمنية، مشدداً على أن البلاد ما زالت، بعد خمسة أشهر على الحرب مع إسرائيل، في وضع «لا حرب ولا سلام».(وكالات)
