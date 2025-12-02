الرياض أول ديسمبر 2025 (شينخوا) انطلقت أعمال المؤتمر الدولي للتأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية اليوم (الإثنين)، في الرياض، وهو الأول من نوعه الذي ينظم خارج الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حسب وكالة الأنباء السعودية ((واس)).
ويستمر المؤتمر، الذي ينظم من قبل الوكالة الذرية بالتعاون مع هيئة الرقابة النووية والإشعاعية السعودية، لمدة أربعة أيام تحت شعار “الطوارئ النووية والإشعاعية.. بناء المستقبل في عالم متطور”.
ويستعرض المؤتمر أفضل الممارسات وسبل تعزيز مستوى الجاهزية والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، إضافة إلى معرض مصاحب تشارك فيه جهات وطنية ودولية تعرض خبراتها وتجاربها في الاستعداد والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، وشركات عالمية تستعرض منتجاتها التقنية التي تساعد على فاعلية الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية.
وأبرزت الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال المؤتمر أهمية بناء قدرات وطنية مستدامة في مجال التأهب للطوارئ، وتعزيز منظومات الاستجابة على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب دعم تبادل المعلومات بين الدول وتوسيع نطاق التعاون التقني، بما يسهم في الرفع من كفاءة إدارة الطوارئ النووية والإشعاعية والحد من آثارها.
وأكدت على الدور المهم للصكوك الدولية التي ترعاها الوكالة، والمملكة طرف فيها والنظر في تطوير إجراءاتها وأبعادها التنظيمية، إضافة إلى منصات وشبكات التكامل الدولية التي تشرف عليها الوكالة، وتشترك فيها المملكة، والتي لها دور فعال في تحقيق أبعاد متطورة في الاستجابة للطوارئ النووية.
ويوفر المؤتمر منصة لتبادل المعرفة والخبرات ومناقشة التحديات والابتكارات الحديثة في هذا المجال، إضافة إلى استعراض الآليات التي تعزز التكامل بين الأنظمة الوطنية والدولية في حالات الطوارئ.