وأكد مدير عام التعليم بمنطقة عسير فهد عقالا، أن مشاركة تعليم عسير في تفعيل مبادرة “10KSA” تأتي انطلاقًا من الدور الوطني والتربوي الذي تضطلع به المؤسسة التعليمية في نشر الوعي الصحي، مشيرًا إلى أن الثامن من ديسمبر من كل عام يمثل يومًا وطنيًا لمبادرة نوعية تُعنى برفع الوعي بالوقاية من أمراض السرطان، وتشجيع الكشف المبكر، وتعزيز أنماط الحياة الصحية لدى جميع فئات المجتمع.

وأوضح أن إدارات المدارس في المنطقة نفذت خلال هذا العام برامج توعوية مكثفة تجاوزت 3949 برنامجًا، واستهدفت أكثر من 526 ألف طالب وطالبة، لافتًا إلى أن الفرق الصحية المدرسية تابعت بدقة حالات الطلبة المصابين بالأورام، مما أسهم في تحقيق تحسن نوعي في المؤشرات الصحية مقارنة بالأعوام السابقة.

وأشار إلى أن تعليم عسير يعتز بمشاركته في هذه الفعالية الوطنية عبر المسيرة الطلابية، إضافة إلى مشاركة أكثر من 100 متطوع من منسوبي وطلاب تعليم عسير دعمًا لنشر ثقافة الوقاية وتعزيز أنماط الصحة.

وأضاف أن الإدارة العامة للتعليم بعسير، أطلقت اليوم مبادرة “10,000 ساعة تطوعية” بالتزامن مع هذه الفعالية، مؤكدًا أن رسالة تعليم عسير في هذا اليوم تمتد ليقدّم الطلاب والطالبات لوحات وطنية تجسد أثر الدور التعليمي في الارتقاء بالوعي الصحي.

عقب ذلك دشنت الأميرة ريما بنت بندر، جمعية “جسد” لرعاية مرضى السرطان بمنطقة عسير، وهي جمعية خيرية صحية مرخصة؛ تهدف لتقديم الدعم والعلاج لمرضى السرطان في منطقة عسير.

 