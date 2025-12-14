برعاية وزارة الطاقة، تنطلق في الرياض، أعمال النسخة الـ 13 للمؤتمر السعودي للشبكات الذكية 2025، تحت شعار “ابتكار اليوم لاستدامة الغد”، خلال الفترة من 15- 17 ديسمبر، بمشاركة خبراء ومختصين من (25) دولة، وعقد (28) جلسة حوارية وتقنية تستعرض (225) ورقة علمية حول تطور الشبكات في العالم.
وتأتي رعاية الوزارة للمؤتمر، الذي يعد أحد أبرز المؤتمرات الدولية المتخصصة في مستقبل الطاقة الذكية، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ضمن جهودها المستمرة في دعم التطوير وتبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة بالقطاع، في الوقت الذي يشهد فيه قطاع الكهرباء تحولًا جذريًا، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، عبر مبادرات تستهدف تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية، ورفع موثوقية وكفاءة الشبكة الكهربائية، وتحقيق المزيج الأمثل لإنتاج الكهرباء.
ويُعد المؤتمر منصة دولية لتبادل المعرفة والخبرات، وبناء شراكات نوعية، في مجالات الشبكات الذكية والاقتصاد الرقمي، حيث يجمع تحت مظلته نخبة من الخبراء وصنّاع القرار والباحثين والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم، كما يوفر فرصة لبحث التحولات الكبرى في قطاع الكهرباء، ودور الابتكار في رفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة، وتمكين التحول الرقمي في منظومة الطاقة الكهربائية.
ويناقش المؤتمر التحديات والفرص والرؤى والأفكار والحلول والخطط المستقبلية، ذات الصلة بمجالات الكهرباء، والطاقة المتجددة، والتشريعات، والتوجهات المستقبلية للشبكات الذكية، وذلك من خلال محاور تتعلق بتوطين التقنيات وبناء القدرات الوطنية، وإقامة شراكات تقنية تعزز جاهزية البنية التحتية الذكية، وبناء منظومة طاقة مستدامة تعزز الاستثمار وتحفز الابتكار، وتنظم عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بكفاءة.
كما يبحث المؤتمر تكامل مصادر الطاقة المتجددة، وتطورات آليات الدمج الآمن للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير حلول تخزين الطاقة الكهربائية وأنظمة التحكم الذكي بالأحمال، ودور الأمن السيبراني في البنية التحتية للطاقة لتعزيز موثوقية الأنظمة الحيوية وحمايتها من التهديدات السيبرانية.
ودعت الوزارة المهتمين إلى معرفة المزيد من التفاصيل عن المؤتمر والتسجيل إلى زيارة الموقع الرسمي: www.saudi-sg.com.