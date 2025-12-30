أعلن مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم عن إطلاق أول تقرير دوري شامل حول حالة جودة التعليم في الدول العربية، باللغات الست المعتمدة لدى اليونسكو بعنوان ” التقرير الدوري لحالة جودة التعليم في الدول العربية حول التقدم المحرز في تحقيق غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 “، بحضور عدد من وزراء التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب والتعليم الفني والتقني والمهني في كافة الدول العربية وعدد من رؤساء الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية وحضور كبير من قيادات على المستوى الاستراتيجي والخبراء والمفكرين في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.وتهدف إلى دعم الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة 2030 المتعلق بـ ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة. لا سيما ونحن نقترب أكثر من عام 2030، يبرز سؤالٌ جوهري: أين نقف من جودة التعليم؟ وأي مستقبل نصنعه لأجيالنا القادمة؟
إن جودة التعليم لم تعد تُقاس فقط بمعدلات الالتحاق أو سنوات الدراسة، بل بقدرة النظم التعليمية على تمكين المتعلّم، وضمان الإنصاف، وتحقيق التعلم الفعّال مدى الحياة.التقرير الذي أطلقه المركز اليوم لا يقدّم أرقامًا فحسب، بل يروي قصة التعليم في العالم العربي: قصة تقدّمٍ تحقّق، وتحدياتٍ ما زالت قائمة، وفرصٍ حقيقية لصناعة أثرٍ أعمق وأدوم.
يأتي هذا التقرير ثمرة مشروع بحثي واسع النطاق اعتمد على منهج متكامل استند إلى تحليل البيانات والتقارير الرسمية الصادرة عن وزارات التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب والتعليم الفني والتقني والمهني في الدول العربية، إضافة إلى المصادر الدولية والإقليمية بالإضافة إلى منهج تطبيقي ميداني اعتمد على استمارات بيانات مفصلة استوفتها الجهات التعليمية الرسمية في الدول العربية، وشملت مؤشرات التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي والتدريب والتعليم الفني والمهني والتقني.