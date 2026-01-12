المشروع، الذي يضم 500 قصر، يمتد على مساحة تصل إلى 2.6 مليون متر مربع، ويضم كذلك ملعبا للجولف وفندقا يحمل علامة “ترمب” التجارية، وهو نتاج تعاون بين “دار جلوبال” المدرجة في بورصة لندن والشركة الأم “دار الأركان للتطوير العقاري” المدرجة في السوق السعودية.
تتنوع القصور بين “قصور ترمب” وقصور فاخرة أخرى، بمساحات تتراوح بين 1100 متر مربع وتصل إلى 5000 متر مربع.
بحسب الشعار، تبدأ الأسعار من 25 مليون ريال للقصر الواحد وتصل إلى 80 مليونا.
خطط لمشروع ثان في العاصمة السعودية
تبلغ المحفظة الإجمالية لشركة “دار جلوبال” 23 مليار دولار، أي ما يعادل 86 مليار ريال.
يتركز نحو 45% من هذه الاستثمارات داخل السعودية، حيث بلغت محفظة الشركة محليا نحو 10 مليارات دولار منذ دخولها السوق المحلية في ديسمبر 2024
برج ترمب في جدة باكورة المشروعات
مثل “برج ترمب” في جدة باكورة هذه المشروعات، ثم توجهت الشركة للسوق السعودية خلال 2026، نتيجة نمو الطلب المحلي والعالمي على العقارات الفاخرة في السعودية.
حقق “برج ترمب” مبيعات ضخمة، وكشف الشعار عن الانتهاء من أعمال الحفر ووضع الأساسات والتدعيم، مع تعيين مقاول رئيسي يلتزم بتسليم المشروع بالكامل خلال 36 شهرا.