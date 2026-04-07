واس – الرياض:
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم أمس رئيس مجلس إدارة نادي الإعلام الحديث الدكتور شافي بن سفر العتيبي، وأعضاء مجلس إدارة النادي.
واطلع سموّه، على أهداف وبرامج وأعمال نادي الإعلام الحديث.
واستمع سموّه لشرح حول أبرز خطط النادي المستقبلية وجهوده في تمكين المواهب الإعلامية الشابة وتنمية مهاراتهم الإبداعية وإبراز دور الإعلام الحديث في خدمة المجتمع.
وأعرب الدكتور شافي العتيبي عن شكره وتقديره لسمو الأمير فيصل بن بندر على دعم سموه الدائم لكل ما من شأنه إبراز المنجزات الوطنية وحرصه على تعزيز مكانة الإعلام الذي يعكس مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة بالمنطقة.