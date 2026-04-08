أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، تحقيق كشف مهم للغاز الطبيعى فى البحر المتوسط بواسطة شركة إينى الإيطالية، حيث نجحت شركة بترول بلاعيم «بتروبل» فى حفر البئر الاستكشافية «دينيس غرب 1» بمنطقة دينيس البحرية قبالة سواحل بورسعيد التى تستثمر فيها شركة «إيني» الإيطالية كمشغل رئيسي، وأظهرت التسجيلات الكهربية وجود طبقات حاملة للغاز، وتقديرات تشير إلى احتياطيات قدرها تريليونا قدم مكعب و130 مليون برميل متكثفات بترولية، فى كشف واعد يقع على عمق مياه 95 مترًا، وعلى مسافة 70 كيلومترا من الشاطئ، و10 كيلومترات فقط من تسهيلات إنتاج قائمة.
وتجرى حاليا أعمال تجهيز البئر للاختبار وتحديد معدلات الإنتاج، ومن المقرر وضعها على خريطة الإنتاج، عقب استكمال أعمال التنمية التى تشمل إنشاء منصة إنتاج بحرية وحفر آبار تقييمية وتنموية.
ومن المتوقع أن يفتح هذا الكشف آفاقا جديدة لاكتشافات مماثلة فى المناطق المتقادمة بالبحر المتوسط، مثل تمساح ورأس البر، بما يعزز الاحتياطيات المؤكدة ويدعم إنتاج مصر من الغاز الطبيعى.
من جانب آخر، تمكنت شركة بترول خليج السويس «جابكو» من حفر البئر الاستكشافية الجديدة الناجحة (جنوب الوصل BB) بمنطقة جنوب الوصل بخليج السويس، بالشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشريك الاستثمار شركة «دراجون أويل» الإماراتية.
وأسفرت اختبارات البئر عن معدلات إنتاج تقارب 2500 برميل زيت يوميًا، و3 ملايين قدم مكعب غاز، وتم ربطها فورًا على تسهيلات الإنتاج القائمة، بما أسهم فى رفع القدرة الإنتاجية الكلية للشركة.
وأوضحت «جابكو» أن هذه البئر الواعدة رفعت إجمالى إنتاج الشركة إلى نحو 67 ألف
زيت يوميًا، لأول مرة منذ فترة طويلة.