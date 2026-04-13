تنفذ الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال صيانة للكعبة المشرفة باستخدام أحدث التقنيات والمعايير المتقدمة. أعلن وزير الحج والعمرة السعودي، توفيق الربيعة، بدء أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، في إطار العناية المستمرة ببيت الله الحرام، والحفاظ على مكوناته المعمارية بما يليق بمكانته الدينية الرفيعة. وأوضح الربيعة، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، نشرته المواقع السعودية اليوم الأحد، أن الكعبة المشرفة تحظى برعاية واهتمام متواصلين من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في امتداد لنهج المملكة الثابت في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.
من جهته أكد رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبد الرحمن السديس، أن «الصيانة الدورية للكعبة المشرفة تمثل مظهرا جليلا من مظاهر تعظيم البيت العتيق، وإجلال شعائر الله، والقيام بحقه على الوجه الذي يليق بمكانته وقدسيته في قلوب المسلمين». وبحسب الهيئة، يتم تفقد ثوب الكعبة المشرفة يوميا، مع تنفيذ أعمال صيانة دورية من خلال فريق عمل سعودي متخصص، تصل خبرات بعض أفراده إلى 29 عاما. وأشارت الهيئة إلى أن «الفريق يقوم على فحص جميع أجزاء الكسوة والحلقات المثبتة لها، وإصلاح أي ملاحظات بشكل فوري في حال رصدها، وذلك وفق خطة يومية معتمدة، وطبقا لأعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي». كما تعمل شؤون الحرمين بشكل دوري على شد ووزن ثوب الكعبة المشرفة وتثبيته من الأطراف، إلى جانب تنفيذ أعمال تنظيف الكسوة من جميع الجوانب، فضلا عن تغيير كينارات الحجر الأسود والركن اليماني، وذلك للحفاظ على رونقها وظهورها في أبهى صورة.
